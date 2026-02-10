Horóscopo chino: los signos que encontrarán equilibrio y claridad emocional en 2026

El Año del Caballo de Fuego traerá movimiento, pero también aprendizaje interno. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 ideal para ordenar emociones, ganar serenidad y tomar decisiones desde un mayor equilibrio.

Rata

La Rata logrará mayor claridad emocional. El 2026 la ayudará a entender qué quiere y a soltar preocupaciones que ya no suman.

Buey

El Buey encontrará estabilidad interior. Será un año propicio para afianzarse emocionalmente y avanzar con calma y seguridad.

Serpiente

La Serpiente atravesará un proceso de introspección positiva. El 2026 le permitirá escuchar más su mundo interno y actuar con sabiduría.

Cabra

La Cabra recuperará armonía. Este año la ayudará a equilibrar emociones y a sentirse más contenida y segura en sus vínculos.