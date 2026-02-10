Los signos del zodiaco que se caracterizan por su falta de cordialidad

Todos conocemos a alguien que no es para nada demostrativo, jamás hace una caricia de forma voluntaria, no le salen palabras bonitas hacia el otro y ni siquiera le gusta mucho el contacto físico. No importa si es su pareja, un amigo, familiar o compañero del trabajo.

El horóscopo de hoy pondrá en evidencia al signo menos cordial del zodíaco, que no es cariñoso ni simpático para nada. Prácticamente nunca dará muestras del amor y no es porque sea malo, sino que no le nace exteriorizar sus emociones.

Virgo

Las personas de Virgo son dueñas de un carácter especial, pueden considerarse volubles y cuando algo les molesta, ya no hay marcha atrás. Suelen sentirse ansiosas con todo lo relacionado a la formalidad de una relación y a las citas.

Son personas perfeccionistas y enfocadas en su vida tanto personal como laboral, no se dejan tiempo para el romanticismo ni para demostrar lo que sienten.

Sagitario

Sagitario es el otro signo zodiacal que menos cordial. A sus nativos les cuesta un montón abrirse y dejar salir sus sentimientos y emociones.

Les cuesta el compromiso por lo que, cuando empiezan a sentirse obligadas a actuar de cierta forma, son personas que se alejan inmediatamente. Viven el momento, no les agrada hacer muchos planes.