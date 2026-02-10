Tarot del colibrí: se cierra una etapa para que comience otra

Carta 1) Afinidad: relaciones armónicas y equitativas. Gratos encuentros. Esperanza. Ilusión. Atracción.

Carta 2) Recapacitación: introspección. Examen. Toma de conciencia. Observación. Cautela.

Carta 3) Consumación: resoluciones favorables positivas. Final. Concreción. Realización. Alcanzar la meta.

Mensaje final

La persona está atravesando un proceso introspectivo de autoevaluación y toma de conciencia sobre si misma, su realidad, las personas que la rodean, o alguna situación o conflicto pendiente. Dicen las cartas que ese trabajo la ayudará a observar y contemplar cuidadosamente todos los factores, que es lo que importa para tener claridad y tomar buenas decisiones. Las cartas son muy positivas y señalan que se ha tomado la dirección adecuada para resolver cualquier situación. Como producto del trabajo introspectivo, mejorarán las relaciones con las otras personas y consigo misma. Se producirá el cierre de una etapa, el final necesario de un ciclo y llegarán cambios favorables con la concreción de los deseos y metas que esta persona se ha propuesto alcanzar. En buena hora!!