El clásico que nunca falla: alfajores de maicena caseros

El clásico que nunca falla: alfajores de maicena caserosUna receta fácil y económica para disfrutar alfajores caseros y suaves.
Los alfajores de maicena son un clásico que nunca pasa de moda. Suaves, delicados y perfectos para acompañar el mate o el café, forman parte de esas recetas que siempre salen bien y no requieren experiencia previa en la cocina. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, es posible lograr una versión casera tan rica como la de cualquier panadería.
Por qué esta receta es tan elegida
La razón es simple: es económica, práctica y lleva ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. Además, su textura liviana y tierna los convierte en una opción ideal para una merienda rápida o para compartir en familia.
Ingredientes básicos
- Maicena, que aporta la textura característica.
- Manteca, para lograr una masa suave.
- Azúcar, en la medida justa.
- Huevos.
- Esencia de vainilla, para dar sabor.
Paso a paso
Primero, mezclar la manteca con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla, integrando bien.
Luego, sumar la maicena de a poco hasta formar una masa blanda y suave. Hacer pequeñas bolitas, colocarlas en una placa y aplastarlas apenas.
Hornear hasta que estén apenas doradas, cuidando de no dejarlas secar demasiado.
El resultado son alfajores de maicena caseros, livianos y tiernos, listos en pocos minutos. Una receta simple que demuestra que, con ingredientes básicos, se puede lograr algo riquísimo.