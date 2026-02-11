El clásico que nunca falla: alfajores de maicena caseros

Los alfajores de maicena son un clásico que nunca pasa de moda. Suaves, delicados y perfectos para acompañar el mate o el café, forman parte de esas recetas que siempre salen bien y no requieren experiencia previa en la cocina. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, es posible lograr una versión casera tan rica como la de cualquier panadería.

Por qué esta receta es tan elegida

La razón es simple: es económica, práctica y lleva ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina. Además, su textura liviana y tierna los convierte en una opción ideal para una merienda rápida o para compartir en familia.

Ingredientes básicos

Maicena, que aporta la textura característica.

Manteca, para lograr una masa suave.

Azúcar, en la medida justa.

Huevos.

Esencia de vainilla, para dar sabor.

Paso a paso

Primero, mezclar la manteca con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla, integrando bien.

Luego, sumar la maicena de a poco hasta formar una masa blanda y suave. Hacer pequeñas bolitas, colocarlas en una placa y aplastarlas apenas.

Hornear hasta que estén apenas doradas, cuidando de no dejarlas secar demasiado.

El resultado son alfajores de maicena caseros, livianos y tiernos, listos en pocos minutos. Una receta simple que demuestra que, con ingredientes básicos, se puede lograr algo riquísimo.