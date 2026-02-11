Estos son los números de la suerte para el miércoles 11 de febrero de 2026
Los números de la suerte de cada signo
Aries
22 44 56 48 11
Color de la suerte: verde esmeralda.
Tauro
63 66 9 69 82
Color de la suerte: amarillo.
Géminis
91 67 25 73 60
Color de la suerte: azul.
Cáncer
35 89 90 54 17
Color de la suerte: celeste.
Leo
15 19 96 52 8
Color de la suerte: naranja.
Virgo
58 2 85 92 97
Color de la suerte: marrón.
Libra
79 49 21 39 33
Color de la suerte: plateado.
Escorpio
27 3 47 93 64
Color de la suerte: lila.
Sagitario
76 80 51 45 70
Color de la suerte: violeta.
Capricornio
72 99 23 38 55
Color de la suerte: bordó.
Acuario
10 53 95 1 43
Color de la suerte: blanco
Piscis
20 30 16 59 46
Color de la suerte: negro.