Muy útil, todos los beneficios del vinagre al lavar la ropa

Limpiar la ropa es parte de nuestra rutina y por lo general es una tarea que realizamos sin reparar demasiado en ello: clasificamos las prendas por color o tejido, las llevamos a la lavadora, colocamos jabón y suavizante y programamos el lavado. Sin embargo, es útil reflexionar un poco más en estos momentos y pensar si existen procedimientos mejores para la ropa. cuidar el medio ambiente y por supuesto, hacer un buen mantenimiento del lavarropas. En esto, el vinagre es el gran aliado.

Lavar ropa con vinagre: ¿Cómo se usa?

El vinagre para la ropa es un gran aliado para dejarla más limpia y con colores brillantes. A su vez, es también cuidadoso con la piel, perfecto para aquellas personas sensibles a los productos industriales.

Por ser antiséptico y antibacteriano, es muy elegido para la eliminación de las bacterias que pueden encontrarse en la ropa. Además, en combinación con el bicarbonato de sodio sus efectos se potencian y se suman a las bondades de este otro producto.

El vinagre blanco como potenciador del detergente

Impulsa tu próximo lavado añadiendo media taza de vinagre blanco a la lavadora. Con esto, estarás aumentando la eficacia del detergente, y hará que la ropa parezca más brillante.

Como suavizante

El vinagre blanco o de limpieza puede sustituir el suavizante de la ropa. Sí, así de efectivo es. Y lo hace sin dejar olor. No solo deja las prendas más suaves y en buen estado, sino que además este líquido previene atascos o daños en la cañería de la lavadora.

Elimina manchas profundas

En ocasiones una mancha de transpiración, de óxido o de vino puede dañar para siempre una prenda. En estas ocasiones, el vinagre entra en acción. ¿Cómo lo hace? Eliminando las manchas. Para usarla de este modo basta con mezclar una taza de vinagre con otra de agua y aplicar la preparación sobre la zona a tratar.

Evita la aparición de pelusa en la ropa

Por otra parte, usar vinagre al lavar la ropa sirve para prevenir la aparición de esa molesta pelusa. Para esto, agrega medio vaso de vinagre blanco antes de comenzar el último ciclo de enjuague. Verás los resultados y no podrás dejar de usar este método.

Recupera y mantiene los colores

Por otro lado, te sorprenderás por la efectividad del vinagre al lavar la ropa, dado que mantiene y recupera los colores de las prendas que se han desgastado por el uso de detergentes.

Neutralizador de olor

No podemos controlar los olores que se adhieren a nuestra ropa, pero sí que podemos controlar el tiempo que permanecen ahí. La adición de vinagre blanco en los lavados ayudará a deshacernos de los olores más desagradables. Y no os preocupéis, vuestra ropa no olerá a vinagre tampoco, desaparecerá con el aclarado.

Eliminar la electricidad estática de la ropa

La descarga de electricidad estática puede ser realmente molesta en invierno. Afortunadamente, la ropa que haya sido lavada con vinagre también se encarga de solventar eso.

Cómo blanquear la ropa blanca con vinagre y bicarbonato

Si querés aprender cómo blanquear ropa blanca con vinagre o bicarbonato de sodio, seguí estos pasos:

Bicarbonato para manchas localizadas:

Mezclá una cucharada de agua y otra de bicarbonato hasta formar una pasta.

Aplicá directamente sobre la mancha de tu ropa.

Dejá actuar por unos minutos, así el bicarbonato puede penetrar en el tejido de la ropa.

Lavá como lo harías comúnmente.

Vinagre para manchas localizadas:

Mezcla en un recipiente agua tibia y una taza de vinagre.

Sumergí la prenda en la mezcla y deja que repose durante toda una noche.

Por la mañana, lava la prenda normalmente. Listo, ¡ya aprendiste a blanquear ropa con vinagre!

Bicarbonato para manchas con óxido

Aplicá el bicarbonato sobre la mancha.

Frotá con ambas manos y dejá actuar por una hora.

Lavá la ropa como siempre lo haces.

Vinagre para manchas de transpiración