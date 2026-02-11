Tarot del colibrí: después de la oscuridad llegará la luz

Carta 1) Paje de copas: noticias románticas. Entusiasmo. Enamoramiento.

Carta 2) Ocho de copas: irse por un camino nuevo y desconocido. Abandonar afectos y/ o lugares.

Carta 3) La luna: claroscuro. Confusión. Ilusión. Onírico. Miedos. Intuición

Mensaje final

Las cartas hablan de alguien que ha tenido intenciones de llevar adelante una relación romántica, amorosa. Tal vez al principio había mucho entusiasmo y enamoramiento pero luego la persona entró en un estado de confusión y dualidad. No ve con claridad la realidad que lo rodea, probablemente esta persona no sabe bien lo que quiere y quizás por cierta inmadurez actúa disociado entre mente y sentimientos, o entre distintas opciones, por eso se aleja, abandona su pasado, que bien puede ser un amor o un lugar dónde había sentimientos y emprende un camino nuevo sin tener claras las cosas. Dice el tarot que por el momento esta persona no está preparada para tomar buenas decisiones porque primero necesita saber qué quiere y tener claridad sobre sus metas y deseos. Tendrá que trabajar en ella misma, intentar el autoconocimiento y profundizar en lo que verdaderamente siente para salir de la confusión. Recién en ese momento tendrá las herramientas para encontrar la estabilidad y el equilibrio en todos los aspectos de su vida. La naturaleza nos muestra que después de la oscuridad siempre llega la luz y es ahí cuando todo se percibe con claridad y se pueden tomar decisiones acertadas.