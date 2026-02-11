Zapallitos rellenos sin horno: la receta fácil que se hace en 20 minutos

cocina
Zapallitos rellenos sin horno: la receta fácil que se hace en 20 minutosUna receta rápida y sin horno, ideal para una cena liviana en menos de 20 minutos.
Los zapallitos rellenos son un clásico infalible de la cocina casera: prácticos, livianos y perfectos para resolver una cena sin pasar horas frente a la hornalla. Lo mejor es que no hace falta prender el horno. Con una sartén, pocos ingredientes y menos de 20 minutos, se puede lograr un plato completo, sabroso y muy versátil, ideal para adaptar a lo que haya en la heladera.
A continuación, el paso a paso para prepararlos de manera simple y rápida.
Ingredientes para 2 personas
- 2 zapallitos redondos grandes
- 150 g de carne picada, pollo o atún
- ½ cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 tomate chico o 2 cucharadas de salsa de tomate
- Queso rallado o en fetas, a gusto
- Sal, pimienta y condimentos a elección
- 1 chorrito de aceite
Paso a paso: cómo hacer zapallitos rellenos en sartén
1. Preparar los zapallitos
Cortar la parte superior y, con una cuchara, retirar la pulpa con cuidado para no romper la base. Reservar la pulpa.
2. Cocinar el relleno
En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes. Incorporar la carne picada (o el pollo o atún) y cocinar hasta que cambie de color.
3. Integrar los sabores
Picar la pulpa de los zapallitos y sumarla a la preparación junto con el tomate fresco picado o la salsa. Condimentar con sal, pimienta y especias a gusto, como orégano, pimentón o ají molido. Cocinar unos minutos hasta que todo esté bien integrado.
4. Rellenar y cocinar
Colocar los zapallitos ahuecados en la misma sartén, rellenarlos con la mezcla y tapar. Cocinar a fuego medio-bajo durante 10 a 12 minutos, hasta que estén tiernos.
5. El toque final
Agregar queso por encima, volver a tapar y dejar cocinar 2 minutos más, hasta que se derrita. Servir calientes.
Ideas para variar el relleno
Una de las grandes ventajas de esta receta es su versatilidad. Se puede enriquecer con arroz o quinoa cocida para un plato más completo y rendidor. También se puede optar por una versión vegetariana con verduras salteadas y huevo, o una alternativa más suave combinando ricota y espinaca.
Para quienes prefieren una opción 100% veggie, basta con utilizar vegetales y queso como base. Una preparación simple y adaptable que demuestra que comer rico no siempre requiere horno ni largas horas en la cocina.