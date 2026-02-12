Alacranes: cómo identificar una picadura venenosa y proteger el hogar

La llegada del calor no solo trae días de sol, sino también un aumento considerable en la actividad de los alacranes. Estos ejemplares suelen buscar refugio en lugares frescos y húmedos, lo que incrementa las posibilidades de encuentros accidentales en el ámbito doméstico. Ante este escenario, expertos de la salud y el sector comercial brindan claves fundamentales para la prevención y el accionar ante una emergencia.

Es vital comprender que no todas las picaduras se manifiestan de la misma manera. El cuadro clínico puede variar drásticamente según la especie del alacrán y la sensibilidad de la persona afectada. El especialista consultado detalló que las manifestaciones se dividen en dos grandes grupos:

Cuadros Locales

Suelen ser la primera señal de alerta tras el contacto. Los pacientes reportan:

Dolor intenso y agudo en el sitio de la picadura.

Sensación de quemadura y enrojecimiento de la piel.

Adormecimiento o falta de sensibilidad (anestesia) en la zona afectada.

Cuadros Generales (Sistémicos)

Cuando el veneno comienza a afectar al organismo de forma global, la situación se vuelve crítica. Los síntomas incluyen:

Alteraciones físicas: Piel pálida, sudoración excesiva y fiebre.

Trastornos neurológicos: Dolor de cabeza, excitación y temblores generalizados.

Problemas digestivos y cardíacos: Vómitos, dolores articulares y taquicardia.

Ante la presencia de cualquiera de estos signos, especialmente en poblaciones vulnerables como niños o adultos mayores, es imperativo acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

En un recorrido por ferreterías locales, se consultó sobre las mejores estrategias para combatir esta plaga. Si bien la oferta es amplia, los expertos sugieren precaución al manipular sustancias químicas dentro de la casa.

Consejos prácticos de prevención: