Tarot del colibrí: es hora de reconstruir lo derrumbado
Carta 1) El emperador: poder. Liderazgo. Autoridad. Responsabilidades. Determinación.
Carta 2) La torre: final. Destrucción. Derrumbe. Bases poco sólidas. Nuevo comienzo. Inesperado
Carta 3) Cuatro de oros: ambición. Avaricia. No poder soltar. Estancamiento.
Mensaje final
Alguien con mucha autoridad y poder, tal vez una persona con una energía muy fuerte y decisiones contundentes, acostumbrada a mandar, está pasando por una torre inesperada. Todo el castillo se ha venido abajo repentinamente y este emperador ha quedado sin nada. Le toca volver a empezar, construir nuevamente lo que se ha destruido porque tenía bases débiles. Dicen las cartas que por el momento esta persona está sumida en la confusión que le ha provocado este fin impensado y no puede dejar de pensar en lo que ha pasado, no puede soltar aquello que perdió para empezar de nuevo con su vida. El apego puede ser material, pero también en otros aspectos o dimensiones no materiales que no se pueden dejar atrás. A esta persona le está costando mucho aceptar su nueva situación y dejar ir el pasado que ya no tiene remedio. Le falta la fuerza de voluntad necesaria para volver a comenzar. Dicen las cartas que antes que nada tiene que aceptar su nueva realidad y soltar lo que ya no existe. Es necesario abrirse a lo nuevo que siempre traerá nuevas posibilidades y oportunidades de estar bien y de ser feliz. La torre indica un final, pero a la vez, aunque parezca paradójico, un recomenzar y un renacimiento y en esa parte positiva es donde que hay que enfocarse.