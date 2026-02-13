Cómo hacer un delicioso omelette de espinaca

Prepara un omelette de espinaca rápido, saludable y lleno de sabor, ideal para cualquier comida.
Vida saludable
viernes, 13 de febrero de 2026 · 11:31

El omelette de espinaca es una opción nutritiva y sencilla de preparar, ideal para el desayuno, almuerzo o cena. Su versatilidad permite agregar ingredientes como queso, champiñones o tomates según tu gusto, logrando un plato sabroso y lleno de energía.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 taza de espinacas frescas
  • 1/4 de taza de queso rallado (opcional)
  • 1 cucharada de aceite de oliva o manteca
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • Champiñones o tomates (opcional)

Preparación

  1. Preparar las espinacas: Lava y corta las hojas. Saltea con ajo y aceite por 2-3 minutos hasta que se ablanden. Reserva.
  2. Batir los huevos: Mezcla los huevos con sal y pimienta. Puedes añadir un poco de leche para más cremosidad.
  3. Cocinar el omelette: Vierte los huevos batidos en una sartén caliente y deja que cuajen 1-2 minutos.
  4. Agregar las espinacas: Coloca las espinacas y otros ingredientes sobre una mitad. Espolvorea queso y dobla la otra mitad.
  5. Finalizar la cocción: Cocina 1-2 minutos más hasta que esté esponjoso y completamente cocido.
  6. Servir: Retira del fuego y acompaña con ensalada o pan integral.

Consejos extras

  • Variedad de quesos: feta, mozzarella o gouda para un toque especial.
  • Más verduras: pimientos, cebolla o calabacín para más nutrientes.
  • Especias: hierbas frescas como albahaca, perejil o cilantro potencian el sabor.

Un plato simple, rápido y lleno de sabor para disfrutar en cualquier momento del día.

