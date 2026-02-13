Horóscopo chino del viernes 13 de febrero de 2026: determinación y cierre de semana con carácter

La energía del viernes invita a tomar decisiones firmes y cerrar asuntos pendientes antes del descanso. Es un día para actuar con seguridad, pero sin perder la diplomacia.

Rata

Día decisivo. En el amor, hablar con claridad evita malos entendidos. En lo personal, terminar lo empezado te dará alivio.

Buey

Firmeza tranquila. En el amor, la estabilidad se fortalece con hechos. En lo personal, tu constancia marca la diferencia.

Tigre

Energía intensa. En el amor, controlá impulsos para no generar tensiones. En lo personal, actuar con estrategia te favorece.

Conejo

Viernes armónico. En el amor, buscás diálogo sincero. En lo personal, organizarte antes del descanso te dará paz.

Dragón

Protagonismo fuerte. En el amor, tomar la iniciativa aclara el rumbo. En lo personal, una decisión te posiciona mejor.

Serpiente

Mirada aguda. En el amor, una conversación profunda fortalece el vínculo. En lo personal, analizar antes de cerrar un tema será clave.

Caballo

Movimiento con determinación. En el amor, necesitás claridad y entusiasmo. En lo personal, cerrar la semana activo te renueva.

Cabra

Sensibilidad firme. En el amor, expresar lo que sentís equilibra la relación. En lo personal, darte un respiro al final del día será necesario.

Mono

Ingenio resolutivo. En el amor, tu espontaneidad suma frescura. En lo personal, encontrás soluciones rápidas.

Gallo

Orden y cumplimiento. En el amor, valorás acuerdos claros. En lo personal, terminar pendientes te deja tranquilo.

Perro

Compromiso auténtico. En el amor, la lealtad se demuestra con acciones. En lo personal, actuar según tus principios te fortalece.

Cerdo

Cierre amable. En el amor, disfrutás la cercanía sincera. En lo personal, soltar la semana sin culpas te hará bien.