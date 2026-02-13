astrologia

Horóscopo del viernes 13 de febrero de 2026: cierres y energía renovada

viernes, 13 de febrero de 2026 · 09:53

El viernes invita a dejar atrás preocupaciones, cerrar temas pendientes y encarar el fin de semana con mayor liviandad. No es un día para supersticiones, sino para confiar en tu intuición y avanzar con seguridad.

ARIES
Evitá reacciones impulsivas. Buen cierre laboral.

TAURO
Estabilidad emocional que te da claridad.

GÉMINIS
Conversaciones que alivian tensiones.

CÁNCER
Necesidad de contención y descanso.

LEO
Reconocimiento y protagonismo positivo.

VIRGO
Orden que trae tranquilidad.

LIBRA
Equilibrio en decisiones afectivas.

ESCORPIO
Intuición poderosa para definir asuntos.

SAGITARIO
Planes que empiezan a tomar forma.

CAPRICORNIO
Resultados concretos tras el esfuerzo.

ACUARIO
Ideas creativas que abren oportunidades.

PISCIS
Sensibilidad bien canalizada.

