astrologia
Horóscopo del viernes 13 de febrero de 2026: cierres y energía renovada
El viernes invita a dejar atrás preocupaciones, cerrar temas pendientes y encarar el fin de semana con mayor liviandad. No es un día para supersticiones, sino para confiar en tu intuición y avanzar con seguridad.
ARIES
Evitá reacciones impulsivas. Buen cierre laboral.
TAURO
Estabilidad emocional que te da claridad.
GÉMINIS
Conversaciones que alivian tensiones.
CÁNCER
Necesidad de contención y descanso.
LEO
Reconocimiento y protagonismo positivo.
VIRGO
Orden que trae tranquilidad.
LIBRA
Equilibrio en decisiones afectivas.
ESCORPIO
Intuición poderosa para definir asuntos.
SAGITARIO
Planes que empiezan a tomar forma.
CAPRICORNIO
Resultados concretos tras el esfuerzo.
ACUARIO
Ideas creativas que abren oportunidades.
PISCIS
Sensibilidad bien canalizada.