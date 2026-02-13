Tarot del colibrí: la tormenta se disipará si hay voluntad y trabajo

viernes, 13 de febrero de 2026 · 02:28

Carta 1) La fuerza: voluntad. Resistencia.  Control de los impulsos. Dominio equilibrado de las situaciones.

Carta 2) Diez de copas: abundancia.  Plenitud.  Afectos sinceros. Hogar. Alegría.  Armonía

Carta 3) Reina de oros: bienestar material. Buenas finanzas. Estabilidad. Generosidad.

 

Mensaje final

La persona está poniendo toda su fuerza de voluntad para solucionar sus dificultades internas y externas. Dice el tarot que es importante el esfuerzo, la paciencia y la delicadeza que se ponga en la búsqueda  de soluciones. La fuerza tiene que ver con dominar los propios impulsos y actuar con amor y ternura buscando  de esa manera controlar la situación que por lo visto tiene que ver con un lugar de afectos puros y sinceros, de alegría y abundancia tanto material como emocional que quizás no está siendo como era, en el sentido que podrían haber existido o existir aún, conflictos que han opacado la felicidad que allí había. Son momentos que pronto pasarán si este alguien actúa desde el amor, el cuidado y la ternura para consigo mismo y con su entorno. La tormenta se disipará si hay trabajo y voluntad para que las cosas vuelvan a acomodarse y estabilizarse.
 

