Tarot del colibrí: la tormenta se disipará si hay voluntad y trabajo

Carta 1) La fuerza: voluntad. Resistencia. Control de los impulsos. Dominio equilibrado de las situaciones.

Carta 2) Diez de copas: abundancia. Plenitud. Afectos sinceros. Hogar. Alegría. Armonía

Carta 3) Reina de oros: bienestar material. Buenas finanzas. Estabilidad. Generosidad.

Mensaje final

La persona está poniendo toda su fuerza de voluntad para solucionar sus dificultades internas y externas. Dice el tarot que es importante el esfuerzo, la paciencia y la delicadeza que se ponga en la búsqueda de soluciones. La fuerza tiene que ver con dominar los propios impulsos y actuar con amor y ternura buscando de esa manera controlar la situación que por lo visto tiene que ver con un lugar de afectos puros y sinceros, de alegría y abundancia tanto material como emocional que quizás no está siendo como era, en el sentido que podrían haber existido o existir aún, conflictos que han opacado la felicidad que allí había. Son momentos que pronto pasarán si este alguien actúa desde el amor, el cuidado y la ternura para consigo mismo y con su entorno. La tormenta se disipará si hay trabajo y voluntad para que las cosas vuelvan a acomodarse y estabilizarse.

