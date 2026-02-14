Budín Inglés Casero: Clásico, Húmedo y Delicioso

cocina
Budín Inglés Casero: Clásico, Húmedo y DeliciosoBudín inglés casero, húmedo y lleno de frutas secas, perfecto para compartir en cualquier ocasión.
El budín inglés es un clásico irresistible de la repostería tradicional. De textura densa, sabor delicado y repleto de frutas secas, este pastel es perfecto para acompañar el café de la tarde, celebrar fechas especiales o simplemente darte un gusto casero.
Si quieres preparar un budín inglés esponjoso y lleno de sabor, sigue esta receta paso a paso.
Ingredientes
- 1 taza de manteca sin sal, a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar
- 4 huevos grandes
- 2 tazas de harina para todo uso
- ½ cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ taza de leche
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 taza de frutas secas variadas (pasas, cerezas, albaricoques, etc.)
- ½ taza de nueces picadas (opcional)
Paso a Paso
Preparación inicial
Precalienta el horno a 180°C (350°F). Engrasa y enharina un molde para budín.
Batido base
En un bol grande, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y esponjosa. Este paso es clave para lograr una buena textura.
Incorporar los huevos
Agrega los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación.
Mezcla de secos
Tamiza la harina junto con la sal y el polvo de hornear.
Integración
Añade los ingredientes secos a la preparación anterior en forma gradual, alternando con la leche. Incorpora la vainilla y mezcla hasta integrar sin sobrebatir.
Frutas y nueces
Agrega las frutas secas y las nueces, mezclando suavemente para distribuirlas de manera uniforme.
Horneado
Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie.
Hornea durante 60–70 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, salga limpio.
Enfriado
Deja reposar el budín 10 minutos en el molde. Luego desmolda y deja enfriar completamente sobre una rejilla.
Consejos para un Budín Perfecto
- Más sabor: Remoja las frutas secas en una cucharada de ron o brandy durante 30 minutos antes de agregarlas.
- Más húmedo: Añade una cucharada extra de leche si lo prefieres menos denso.
- Conservación: Se mantiene fresco varios días si lo guardas en un recipiente hermético o bien envuelto en papel aluminio.
- Tip extra: Al día siguiente suele estar aún más sabroso, ya que los sabores se intensifican.