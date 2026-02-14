Budín Inglés Casero: Clásico, Húmedo y Delicioso

El budín inglés es un clásico irresistible de la repostería tradicional. De textura densa, sabor delicado y repleto de frutas secas, este pastel es perfecto para acompañar el café de la tarde, celebrar fechas especiales o simplemente darte un gusto casero.

Si quieres preparar un budín inglés esponjoso y lleno de sabor, sigue esta receta paso a paso.

Ingredientes

1 taza de manteca sin sal, a temperatura ambiente

1 taza de azúcar

4 huevos grandes

2 tazas de harina para todo uso

½ cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo de hornear

½ taza de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de frutas secas variadas (pasas, cerezas, albaricoques, etc.)

½ taza de nueces picadas (opcional)

Paso a Paso

Preparación inicial

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Engrasa y enharina un molde para budín.

Batido base

En un bol grande, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y esponjosa. Este paso es clave para lograr una buena textura.

Incorporar los huevos

Agrega los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación.

Mezcla de secos

Tamiza la harina junto con la sal y el polvo de hornear.

Integración

Añade los ingredientes secos a la preparación anterior en forma gradual, alternando con la leche. Incorpora la vainilla y mezcla hasta integrar sin sobrebatir.

Frutas y nueces

Agrega las frutas secas y las nueces, mezclando suavemente para distribuirlas de manera uniforme.

Horneado

Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie.

Hornea durante 60–70 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro, salga limpio.

Enfriado

Deja reposar el budín 10 minutos en el molde. Luego desmolda y deja enfriar completamente sobre una rejilla.

Consejos para un Budín Perfecto