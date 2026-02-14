Olvídate del aceite: prepara esta mayonesa más sana y cremosa

Aunque la mayonesa clásica es una de las favoritas para acompañar todo tipo de comidas, muchas personas buscan opciones más livianas y nutritivas. En ese contexto, los especialistas en nutrición recomiendan una versión casera sin aceite, preparada con huevos cocidos y yogur griego.

Con una textura suave y cremosa, y un sabor equilibrado, esta mayonesa es ideal para acompañar papas, ensaladas, sándwiches y todo tipo de platos. Además, es muy fácil de hacer y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes

3 huevos

3 cucharadas de yogur griego

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de vinagre de vino

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Paso a paso

Cocer los huevos

Hierve agua en una olla. Cuando alcance el punto de ebullición, incorpora los huevos y cocínalos durante 10 minutos.

Una vez listos, pásalos inmediatamente a un recipiente con agua muy fría para cortar la cocción y facilitar el pelado. Para retirar la cáscara con mayor facilidad, golpea suavemente el huevo sobre una superficie y retírala desde la base.

Procesar la mezcla

Coloca los huevos duros pelados en una licuadora o batidora. Agrega el yogur griego, la mostaza, el vinagre de vino, la sal y la pimienta.

Procesa hasta obtener una preparación homogénea, suave y ultra cremosa.

Consejo extra

Si prefieres una textura más liviana, puedes añadir una o dos cucharadas de agua hasta lograr la consistencia deseada.

En pocos minutos tendrás una mayonesa casera más saludable, sin aceite y perfecta para sumar sabor a tus comidas sin excesos.