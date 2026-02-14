Olvídate del aceite: prepara esta mayonesa más sana y cremosa

cocina
Olvídate del aceite: prepara esta mayonesa más sana y cremosaCremosa, fácil de preparar y perfecta para acompañar tus comidas favoritas sin excesos.
Aunque la mayonesa clásica es una de las favoritas para acompañar todo tipo de comidas, muchas personas buscan opciones más livianas y nutritivas. En ese contexto, los especialistas en nutrición recomiendan una versión casera sin aceite, preparada con huevos cocidos y yogur griego.
Con una textura suave y cremosa, y un sabor equilibrado, esta mayonesa es ideal para acompañar papas, ensaladas, sándwiches y todo tipo de platos. Además, es muy fácil de hacer y requiere pocos ingredientes.
Ingredientes
- 3 huevos
- 3 cucharadas de yogur griego
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de vinagre de vino
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
Paso a paso
Cocer los huevos
Hierve agua en una olla. Cuando alcance el punto de ebullición, incorpora los huevos y cocínalos durante 10 minutos.
Una vez listos, pásalos inmediatamente a un recipiente con agua muy fría para cortar la cocción y facilitar el pelado. Para retirar la cáscara con mayor facilidad, golpea suavemente el huevo sobre una superficie y retírala desde la base.
Procesar la mezcla
Coloca los huevos duros pelados en una licuadora o batidora. Agrega el yogur griego, la mostaza, el vinagre de vino, la sal y la pimienta.
Procesa hasta obtener una preparación homogénea, suave y ultra cremosa.
Consejo extra
Si prefieres una textura más liviana, puedes añadir una o dos cucharadas de agua hasta lograr la consistencia deseada.
En pocos minutos tendrás una mayonesa casera más saludable, sin aceite y perfecta para sumar sabor a tus comidas sin excesos.