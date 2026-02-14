Tarot del colibrí: habrá que volver a empezar, aunque con mejores bases

Carta 1) Diez de espadas: dolor. Sufrimiento. Traición. Fin de ciclo y nuevo comienzo. Victimización

Carta 2) La templanza: equilibrio. Armonía. Esperanza. Conexión espiritual. Paz

Carta 3) La torre: derrumbe repentino. Destrucción. Final. Nuevo comienzo desde cero. Falta de bases sólidas

Mensaje final

¡Ufff cuánto dolor! Ha ocurrido algo repentino que ha causado mucho sufrimiento y lágrimas. El tarot habla que algo ha llegado a su final, es un ciclo que se cierra definitivamente. Sea lo que sea que terminó causando muchísimo dolor, ya acabó. No más. Es el fin de algo que ya no se sostenía, un castillo sobre arena que cayó por su propio peso: un negocio, una sociedad, un proyecto, una relación, etc.

Toca empezar desde cero, esta vez con mucho equilibrio, armonía y mejores bases. La carta de la templanza en el centro mejora toda la significación de la tirada. Esta persona saldrá evolucionada de esta mala experiencia, más madura y elevada espiritualmente. Su esperanza y su fe la han sostenido en los malos momentos y pronto el sol brillará nuevamente en su vida. Lo que ahora viene ya no será lo mismo porque este alguien aprendió y no repetirá los mismos errores.