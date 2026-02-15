astrologia
Horóscopo chino del domingo 15 de febrero de 2026: introspección y decisiones serenas
El domingo propone bajar el ritmo y escuchar lo que realmente necesitás. Es un día ideal para reflexionar, ordenar emociones y prepararte con calma para lo que viene.
Rata
Día de reflexión. En el amor, una charla tranquila aclara sentimientos. En lo personal, escribir lo que pensás puede darte claridad.
Buey
Estabilidad emocional. En el amor, la rutina compartida fortalece el vínculo. En lo personal, mantener hábitos simples te da seguridad.
Tigre
Necesitás pausa. En el amor, evitar confrontaciones será clave. En lo personal, descansar te ayudará a recuperar energía.
Conejo
Sensibilidad elevada. En el amor, buscás contención y armonía. En lo personal, rodearte de tranquilidad mejora tu ánimo.
Dragón
Introspección necesaria. En el amor, escuchar más que hablar equilibra la relación. En lo personal, revisar tus objetivos te ordena.
Serpiente
Intuición profunda. En el amor, percibís lo que el otro necesita. En lo personal, confiar en tu percepción te guía bien.
Caballo
Movimiento moderado. En el amor, necesitás espacio y comprensión. En lo personal, planificar sin presión te beneficia.
Cabra
Día sensible y dulce. En el amor, un gesto afectivo sana viejas heridas. En lo personal, darte tiempo para vos es prioridad.
Mono
Descanso mental. En el amor, el humor suaviza tensiones. En lo personal, desconectar de obligaciones te hace bien.
Gallo
Orden interno. En el amor, expresar necesidades mejora el vínculo. En lo personal, organizar la semana te dará tranquilidad.
Perro
Compromiso sincero. En el amor, la lealtad se fortalece. En lo personal, actuar con coherencia te deja en paz.
Cerdo
Cierre armonioso. En el amor, disfrutás la cercanía sincera. En lo personal, agradecer lo vivido te equilibra.