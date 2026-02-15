Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de armonía y avances personales

El Año del Caballo de Fuego traerá dinamismo, pero también la posibilidad de encontrar equilibrio en medio del movimiento. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 ideal para crecer internamente, fortalecer vínculos y avanzar con mayor serenidad.

Rata

La Rata logrará armonizar sus prioridades. El 2026 le permitirá organizar su vida personal y avanzar con más tranquilidad.

Buey

El Buey vivirá un año de estabilidad y pequeños logros sostenidos. La constancia será su mejor aliada para progresar.

Serpiente

La Serpiente atravesará un período de introspección positiva. El 2026 la ayudará a actuar con sabiduría y equilibrio.

Gallo

El Gallo encontrará mayor orden emocional. Será un año clave para tomar decisiones firmes y sostener vínculos más sanos.