Horóscopo del domingo 15 de febrero de 2026: calma y equilibrio interior
El domingo invita a bajar el ritmo, ordenar emociones y cerrar el fin de semana con serenidad. Ideal para descansar, conversar sin apuros y prepararte mentalmente para la nueva semana.
ARIES
Necesitás tranquilidad más que acción.
TAURO
Disfrutá de lo simple y cercano.
GÉMINIS
Charlas profundas que aclaran sentimientos.
CÁNCER
Momento de contención y cuidado personal.
LEO
Equilibrio entre descanso y vida social.
VIRGO
Organizá la semana sin exigirte de más.
LIBRA
Armonía en vínculos cercanos.
ESCORPIO
Introspección y emociones claras.
SAGITARIO
Desconectar te ayudará a recargar energía.
CAPRICORNIO
Soltá el control por unas horas.
ACUARIO
Reflexión sobre proyectos personales.
PISCIS
Sensibilidad alta: cuidá tus límites.