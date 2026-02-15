Horóscopo del domingo 15 de febrero de 2026: calma y equilibrio interior

domingo, 15 de febrero de 2026 · 09:42

Redacción El Diario de Carlos Paz

El domingo invita a bajar el ritmo, ordenar emociones y cerrar el fin de semana con serenidad. Ideal para descansar, conversar sin apuros y prepararte mentalmente para la nueva semana.

ARIES

Necesitás tranquilidad más que acción.

TAURO

Disfrutá de lo simple y cercano.

GÉMINIS

Charlas profundas que aclaran sentimientos.

CÁNCER

Momento de contención y cuidado personal.

LEO

Equilibrio entre descanso y vida social.

VIRGO

Organizá la semana sin exigirte de más.

LIBRA

Armonía en vínculos cercanos.

ESCORPIO

Introspección y emociones claras.

SAGITARIO

Desconectar te ayudará a recargar energía.

CAPRICORNIO

Soltá el control por unas horas.

ACUARIO

Reflexión sobre proyectos personales.

PISCIS

Sensibilidad alta: cuidá tus límites.