Horóscopo del domingo 15 de febrero de 2026: calma y equilibrio interior

domingo, 15 de febrero de 2026 · 09:42

El domingo invita a bajar el ritmo, ordenar emociones y cerrar el fin de semana con serenidad. Ideal para descansar, conversar sin apuros y prepararte mentalmente para la nueva semana.

ARIES
Necesitás tranquilidad más que acción.

TAURO
Disfrutá de lo simple y cercano.

GÉMINIS
Charlas profundas que aclaran sentimientos.

CÁNCER
Momento de contención y cuidado personal.

LEO
Equilibrio entre descanso y vida social.

VIRGO
Organizá la semana sin exigirte de más.

LIBRA
Armonía en vínculos cercanos.

ESCORPIO
Introspección y emociones claras.

SAGITARIO
Desconectar te ayudará a recargar energía.

CAPRICORNIO
Soltá el control por unas horas.

ACUARIO
Reflexión sobre proyectos personales.

PISCIS
Sensibilidad alta: cuidá tus límites.

