Los tres signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más testarudos

En el mundo de la astrología, hay signos que se destacan por su capacidad de adaptarse, otros por su sensibilidad, y algunos por su inquebrantable terquedad. Estos últimos no cambian de opinión fácilmente, confían en su visión de las cosas y, cuando creen tener la razón, no hay quien los haga retroceder. ¿Quiénes son? Acá te contamos cuáles son los tres signos más testarudos del zodíaco.

Tauro

Tauro es el rey (o reina) de la terquedad. Este signo de tierra es firme, constante y muy seguro de sus decisiones. Una vez que se le mete algo en la cabeza, es casi imposible hacerlo cambiar de idea. Esa misma perseverancia puede ser su mayor virtud... o su mayor obstáculo.

Leo

Leo no solo es líder por naturaleza, también es muy orgulloso. Le cuesta aceptar otras posturas cuando siente que eso compromete su autoridad o visión personal. Su testarudez muchas veces nace de su deseo de mantenerse fuerte ante los demás y no mostrar vulnerabilidad.

Capricornio

Capricornio es estructurado, metódico y sumamente convencido de su forma de hacer las cosas. Aunque no es tan impulsivo como otros signos, su terquedad es silenciosa pero firme. Si cree que algo es lo correcto, lo va a defender con uñas y dientes, sin importar lo que digan los demás.