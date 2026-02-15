Ñoquis caseros bien tiernos: guía completa para principiantes

cocina
Ñoquis caseros bien tiernos: guía completa para principiantesReceta fácil de ñoquis caseros, suaves y llenos de sabor.
Los ñoquis son un clásico infaltable en la mesa argentina, especialmente cada 29 del mes. Esta tradición, muy arraigada en el país, tiene raíces en la inmigración italiana —particularmente de regiones como Véneto— y se mantiene viva generación tras generación.
A continuación, te dejamos la receta tradicional de ñoquis caseros, paso a paso, para que te salgan suaves, livianos y llenos de sabor.
Ingredientes (para 4 personas)
- 1 kg de papas (preferentemente harinosas, como la papa blanca)
- 300 g de harina común (aproximadamente)
- 1 huevo
- Sal a gusto
- Opcional: nuez moscada y queso rallado para la masa
Paso a paso
Hervir las papas
Lavá bien las papas y cocinalas con cáscara en agua con sal hasta que estén tiernas (unos 30–40 minutos).
Pelalas en caliente y hacé un puré liso y sin grumos.
Preparar la masa
Dejá entibiar el puré y agregá el huevo, una pizca de sal y, si querés, nuez moscada o queso rallado.
Incorporá la harina de a poco, mezclando sin amasar demasiado: solo lo justo para unir la masa.
Formar los ñoquis
Dividí la masa en porciones, hacé rollitos y cortá en trocitos de aproximadamente 2 cm.
Si querés darles la forma tradicional con rayitas, pasalos por un tenedor o una ñoquera.
Cocinar
Herví abundante agua con sal.
Echá los ñoquis y cocinalos hasta que suban a la superficie (unos 2–3 minutos).
Retiralos con espumadera y servilos enseguida.
Consejos útiles
- Usá papas bien secas y harinosas para lograr una masa más firme y menos pegajosa.
- No trabajes de más la masa: cuanto menos la manipules, más tiernos quedarán.
- Si no vas a cocinarlos en el momento, podés congelarlos crudos en una bandeja enharinada.