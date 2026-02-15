Tarot del colibrí: se acerca un proceso de sanación y crecimiento

Carta 1) La estrella: luz. Brillo. Esperanza. Conexión espiritual. Guía. Protección. Sanación

Carta 2) El diablo: vicios. Miedos. Obsesiones. Comportamientos negativos. Materialismo. Apegos tóxicos

Carta 3) Nueve de oros: independencia. Paz. Armonía. Disfrute. Logros conseguidos por el propio esfuerzo.

Mensaje final

Dos arcanos mayores con significados dispares: la estrella y el diablo juntos. El diablo ocupando el centro de la tirada hace pensar en un presente 'complicado' para la persona, si se puede usar ese adjetivo para describir un comportamiento poco saludable e inadecuado que no lo favorece en ningún aspecto, ni a él o ella, ni a su entorno. Quizás existan miedos intensos, vicios, apegos a cosas materiales o relaciones tóxicas y enfermizas con ataduras y manipulaciones incluidas. Pero por otro lado, la carta de la estrella mejora el significado de la tirada en cuanto representa la sanación física y/ o emocional de la persona. La estrella trae luz, fe, esperanza a la vida de la persona, de modo que indica que se saldrá del camino equivocado por el propio esfuerzo y voluntad que la persona pondrá de su parte y por la guía y ayuda divina que la acompañan y protegen. Llegará el momento de tomar conciencia de los propios errores para iniciar un proceso de sanación, crecimiento y purificación. Una gran transformación para bien viene en camino. Ojalá así sea!!