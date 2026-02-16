Cómo cultivar plantas aromáticas en agua: guía paso a paso

Las plantas aromáticas son una opción excelente para mantener tu hogar con un aroma fresco y agradable, sin recurrir constantemente a aromatizantes comerciales, que pueden tener efectos adversos en la salud. Cultivar plantas no solo es una solución natural y económica, sino que también mejora la calidad del aire interior.

¿Cómo cultivar plantas en agua?

No todas las plantas pueden crecer en agua, ya que cada especie tiene necesidades particulares. Sin embargo, aquellas que sí lo hacen pueden aportar un toque único y elegante a la decoración de tu hogar. Aquí te explicamos cómo hacerlo correctamente:

Limpieza del recipiente: Asegúrate de lavar bien el florero o recipiente donde vas a colocar la planta. La limpieza es clave para evitar que se desarrollen bacterias que puedan afectar el crecimiento de las raíces.

Preparación del esqueje: Corta unos 2 cm de la base del tallo de la planta. Esto permite que el agua llegue a los tejidos frescos, facilitando el enraizamiento.

Colocación de la planta: Llena el florero con agua y coloca la planta, dejando un pequeño espacio entre el agua y algunas partes de la planta para permitir el ingreso de aire. Este balance entre oxígeno y agua es crucial para que las raíces puedan desarrollarse correctamente.

Mantenimiento: Cambia el agua cada vez que notes que comienza a ensuciarse o si se torna turbia. Esto mantendrá el ambiente saludable para las raíces.

Plantas aromáticas que puedes cultivar sin tierra

Bálsamo de limón (Melissa officinalis): Ideal para neutralizar olores en la cocina. Puedes propagarla fácilmente por esquejes en agua. Coloca el jarrón en un lugar bien iluminado, preferiblemente con luz indirecta. Tardará alrededor de 4 semanas en echar raíces, por lo que la paciencia es clave. Asegúrate de cambiar el agua regularmente para evitar la formación de moho.

Menta (Mentha): Una planta versátil que no solo sirve para dar sabor a tus platillos, sino también para crear un ambiente fresco en casa. Contiene mentol, un compuesto que aporta múltiples beneficios para la salud. Sumérgela en agua y colócala en un lugar soleado.

Salvia (Salvia officinalis): Es una planta aromática que crece mejor en ambientes frescos y aireados. Aunque su crecimiento es lento, el aroma que desprende es ideal para perfumar la cocina. Debes estar pendiente de que no se desarrolle moho debido a la humedad.

Romero (Rosmarinus officinalis): Esta planta leñosa y aromática adora el sol, por lo que es mejor ubicarla cerca de una ventana. Sus esquejes tardan en enraizar, pero con los cuidados adecuados tendrás una planta fuerte y resistente.

Albahaca: A esta planta le encanta el calor de la cocina y crece con mucha facilidad en jarrones con agua. Lo ideal es prepararla por esquejes antes de su periodo de floración. Corta los esquejes que aún tengan sus capullos para que se mantenga por más tiempo.

Tomillo: La mejor temporada para enraizar esquejes es durante la primavera, corta aquellos que aún luzcan verdes y en crecimiento, tendrás que sumergirlos de manera inmediata para que no se sequen tan rápido.