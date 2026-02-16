Cómo preparar un cremoso postre de maicena en pocos pasos

En la búsqueda de un postre sencillo, económico y delicioso, pocas opciones resultan tan prácticas como el postre de maicena. Con ingredientes básicos que casi siempre tenemos en casa y una preparación rápida, esta receta se convierte en la aliada perfecta para quienes desean preparar algo dulce sin complicaciones. Su textura suave y cremosa, junto con la posibilidad de personalizarla con distintos sabores y toppings, la hacen ideal tanto para el día a día como para compartir en familia.

La maicena es ideal para preparar un postre suave, económico y delicioso, perfecto para cualquier ocasión.

Ingredientes

1 taza de maicena (almidón de maíz)

4 tazas de leche (entera, desnatada o vegetal)

1 taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Canela en polvo (opcional, para decorar)

Preparación

Mezclar los ingredientes secos

En un tazón, combina la maicena, el azúcar y la sal. Mezcla bien hasta que estén completamente integrados.

Calentar la leche

En una cacerola a fuego medio, vierte las 4 tazas de leche y calienta sin dejar que hierva.

Incorporar la maicena

Cuando la leche esté caliente, agrega poco a poco la mezcla seca, batiendo constantemente con un batidor de varillas para evitar grumos.

Cocinar hasta espesar

Cocina a fuego medio, sin dejar de batir, durante 5 a 10 minutos, hasta que la mezcla espese y tenga una textura cremosa y uniforme.

Agregar la vainilla

Retira del fuego y añade la esencia de vainilla. Mezcla bien.

Enfriar y refrigerar

Vierte en recipientes individuales o en un molde grande. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas para que tome consistencia.

Sugerencias para servir

Espolvorea canela en polvo.

Añade frutas frescas.

Incorpora salsa de chocolate o caramelo.

Decora con coco rallado o nueces picadas.

Consejos útiles