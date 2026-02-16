Cómo preparar un cremoso postre de maicena en pocos pasos

cocina
Cómo preparar un cremoso postre de maicena en pocos pasosUn postre cremoso, fácil y perfecto para cualquier momento.
En la búsqueda de un postre sencillo, económico y delicioso, pocas opciones resultan tan prácticas como el postre de maicena. Con ingredientes básicos que casi siempre tenemos en casa y una preparación rápida, esta receta se convierte en la aliada perfecta para quienes desean preparar algo dulce sin complicaciones. Su textura suave y cremosa, junto con la posibilidad de personalizarla con distintos sabores y toppings, la hacen ideal tanto para el día a día como para compartir en familia.
La maicena es ideal para preparar un postre suave, económico y delicioso, perfecto para cualquier ocasión.
Ingredientes
- 1 taza de maicena (almidón de maíz)
- 4 tazas de leche (entera, desnatada o vegetal)
- 1 taza de azúcar (ajustar al gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Canela en polvo (opcional, para decorar)
Preparación
Mezclar los ingredientes secos
En un tazón, combina la maicena, el azúcar y la sal. Mezcla bien hasta que estén completamente integrados.
Calentar la leche
En una cacerola a fuego medio, vierte las 4 tazas de leche y calienta sin dejar que hierva.
Incorporar la maicena
Cuando la leche esté caliente, agrega poco a poco la mezcla seca, batiendo constantemente con un batidor de varillas para evitar grumos.
Cocinar hasta espesar
Cocina a fuego medio, sin dejar de batir, durante 5 a 10 minutos, hasta que la mezcla espese y tenga una textura cremosa y uniforme.
Agregar la vainilla
Retira del fuego y añade la esencia de vainilla. Mezcla bien.
Enfriar y refrigerar
Vierte en recipientes individuales o en un molde grande. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas para que tome consistencia.
Sugerencias para servir
- Espolvorea canela en polvo.
- Añade frutas frescas.
- Incorpora salsa de chocolate o caramelo.
- Decora con coco rallado o nueces picadas.
Consejos útiles
- Si quieres un sabor más intenso, puedes infusionar la leche con una rama de canela o cáscara de limón antes de añadir la maicena (retírala antes de espesar).
- Para una versión más ligera, usa leche vegetal como almendra o avena.
- Si quedan grumos, puedes pasar la mezcla por la licuadora antes de refrigerar.