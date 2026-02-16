Desde el 17 de febrero, el Caballo impone energía: qué cambia para los 12 signos

Desde este 17 de febrero, el calendario lunar entra en el Año del Caballo, un período asociado a la acción, la velocidad y la necesidad de avanzar sin demasiadas dudas. En la tradición oriental, el Caballo simboliza independencia, liderazgo y energía expansiva, por lo que el nuevo ciclo se presenta dinámico y con tendencia a los cambios rápidos.

No se trata de un año pasivo. La influencia del Caballo impulsa a tomar decisiones postergadas, asumir riesgos y salir de situaciones estancadas. Para muchos será un tiempo de redefiniciones laborales, mudanzas, proyectos personales o giros en vínculos afectivos.

Cómo impacta en cada signo

Rata: deberá actuar con mayor estrategia. El ritmo acelerado puede generarle tensión si no planifica bien sus movimientos.

Búfalo: enfrentará desafíos que pondrán a prueba su paciencia. El éxito dependerá de su capacidad de adaptarse.

Tigre: uno de los signos más favorecidos. La energía del Caballo potencia su audacia y sus iniciativas.

Conejo: tendrá oportunidades, aunque necesitará prudencia para no quedar desbordado por la velocidad del año.

Dragón: vivirá un período activo y competitivo. Si canaliza bien la energía, puede consolidar metas importantes.

Serpiente: año de decisiones clave. El Caballo la obliga a salir de la zona cómoda y apostar con mayor claridad.

Caballo: será su propio año. Suele representar protagonismo, exposición y transformaciones personales profundas.

Cabra: afinidad natural con el Caballo. Puede encontrar estabilidad dentro del movimiento general.

Mono: deberá evitar la impulsividad. El año exige foco y constancia.

Gallo: enfrentará un entorno cambiante. Adaptarse será la clave para sostener avances.

Perro: otro de los beneficiados. El impulso del Caballo fortalece su liderazgo y su capacidad de acción.

Cerdo: necesitará equilibrio. El exceso de energía externa puede resultarle abrumador si no administra bien sus tiempos.

El Año del Caballo se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Será un ciclo de intensidad, donde el movimiento y la determinación marcarán el pulso del calendario lunar.