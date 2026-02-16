Horóscopo chino del lunes 16 de febrero de 2026: energía renovada y decisiones firmes

La semana comienza con impulso y claridad. Es un buen momento para retomar proyectos, ordenar prioridades y actuar con determinación sin perder sensibilidad.

Rata

Inicio dinámico. En el amor, una conversación pendiente se resuelve. En lo personal, organizar tu agenda te dará tranquilidad.

Buey

Constancia productiva. En el amor, la estabilidad se consolida. En lo personal, avanzar paso a paso asegura buenos resultados.

Tigre

Energía intensa. En el amor, moderar impulsos evitará roces. En lo personal, enfocar tu fuerza en un objetivo concreto será clave.

Conejo

Clima armónico. En el amor, la empatía fortalece el vínculo. En lo personal, priorizar tu bienestar mejora tu rendimiento.

Dragón

Liderazgo natural. En el amor, tomar la iniciativa aclara sentimientos. En lo personal, una decisión firme te posiciona mejor.

Serpiente

Intuición estratégica. En el amor, observás antes de actuar. En lo personal, planificar con calma te dará ventaja.

Caballo

Movimiento con propósito. En el amor, necesitás diálogo claro y motivación. En lo personal, empezar activo te ordena.

Cabra

Sensibilidad equilibrada. En el amor, un gesto sincero reconforta. En lo personal, cuidar tus tiempos será fundamental.

Mono

Creatividad en alza. En el amor, tu espontaneidad suma frescura. En lo personal, una idea innovadora abre oportunidades.

Gallo

Orden y disciplina. En el amor, buscás claridad emocional. En lo personal, cumplir lo planificado te deja conforme.

Perro

Compromiso auténtico. En el amor, la lealtad se demuestra con hechos. En lo personal, actuar con coherencia te fortalece.

Cerdo

Lunes armonioso. En el amor, disfrutás la cercanía sincera. En lo personal, avanzar sin presión te dará buenos resultados.