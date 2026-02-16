astrologia
Horóscopo del lunes 16 de febrero de 2026: energía renovada y metas claras
La semana comienza con impulso para retomar proyectos, ordenar prioridades y avanzar con mayor determinación. Es un buen día para fijar objetivos concretos y actuar con disciplina.
ARIES
Arranque intenso: canalizá la energía con foco.
TAURO
Constancia y paciencia te darán resultados.
GÉMINIS
Comunicación clave para destrabar asuntos.
CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de decidir.
LEO
Buen momento para liderar iniciativas.
VIRGO
Organización y productividad en alza.
LIBRA
Buscá equilibrio en decisiones laborales.
ESCORPIO
Determinación para avanzar sin dudar.
SAGITARIO
Entusiasmo para iniciar nuevos planes.
CAPRICORNIO
Responsabilidad que se traduce en avances.
ACUARIO
Ideas innovadoras con potencial real.
PISCIS
Sensibilidad que te ayuda a elegir bien.