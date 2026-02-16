Planta de incienso: cómo cuidarla para que crezca sana y perfumada

La planta de incienso o falso incienso (Plectranthus coleoides) es una especie ornamental muy apreciada por su aroma mentolado y sus hojas verdes brillantes con bordes blanco crema. Es ideal como planta de interior y también para jardines verticales gracias a su porte colgante y crecimiento vigoroso.

Aquí tienes una guía clara y práctica para cuidarla correctamente:

Características principales

Altura: hasta 60 cm.

Hojas: vellosas, verdes con borde crema.

Aroma: similar al incienso con toque mentolado.

Propiedades: ayuda a ahuyentar mosquitos y tiene efecto relajante.

Temperatura y ubicación

Temperatura ideal: 10–20 °C.

Tolera el calor, pero no soporta el frío ni las heladas.

En verano puede estar en exterior.

En otoño/invierno debe trasladarse al interior.

Necesita mucha luz, pero sin sol directo, ya que puede quemar las hojas.

Si está en un jardín vertical con poca luz natural, conviene complementar con iluminación artificial.

Riego

En primavera y verano: 2–3 veces por semana, riego moderado.

En otoño e invierno: reducir la frecuencia.

El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, nunca encharcado.

Truco: introduce un lápiz en la tierra; si sale limpio, toca regar.

Evita el agua acumulada en el plato (provoca pudrición de raíces).

Sustrato y abonado

Prefiere tierra rica en materia orgánica.

Muy importante: buen drenaje y suelo aireado.

Abonar cada 15 días en primavera y verano con fertilizante para plantas de interior.

Poda y trasplante

Crece rápido y tiende a alargarse.

Podar en primavera, reduciendo las ramas a la mitad.

No cortar los brotes nuevos del centro.

La primavera también es buen momento para trasplantar.

Reproducción

Muy fácil de multiplicar:

Esquejes en primavera (en agua o en tierra húmeda).

También por división de mata.

Plagas y problemas frecuentes