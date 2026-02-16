jardineria y hogar

Planta de incienso: cómo cuidarla para que crezca sana y perfumada

La Plectranthus coleoides perfuma y ahuyenta mosquitos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
lunes, 16 de febrero de 2026 · 10:04

La planta de incienso o falso incienso (Plectranthus coleoides) es una especie ornamental muy apreciada por su aroma mentolado y sus hojas verdes brillantes con bordes blanco crema. Es ideal como planta de interior y también para jardines verticales gracias a su porte colgante y crecimiento vigoroso.

Aquí tienes una guía clara y práctica para cuidarla correctamente:

Características principales

  • Altura: hasta 60 cm.
  • Hojas: vellosas, verdes con borde crema.
  • Aroma: similar al incienso con toque mentolado.
  • Propiedades: ayuda a ahuyentar mosquitos y tiene efecto relajante.

Temperatura y ubicación

  • Temperatura ideal: 10–20 °C.
  • Tolera el calor, pero no soporta el frío ni las heladas.
  • En verano puede estar en exterior.
  • En otoño/invierno debe trasladarse al interior.
  • Necesita mucha luz, pero sin sol directo, ya que puede quemar las hojas.

Si está en un jardín vertical con poca luz natural, conviene complementar con iluminación artificial.

Riego

  • En primavera y verano: 2–3 veces por semana, riego moderado.
  • En otoño e invierno: reducir la frecuencia.
  • El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, nunca encharcado.
  • Truco: introduce un lápiz en la tierra; si sale limpio, toca regar.
  • Evita el agua acumulada en el plato (provoca pudrición de raíces).

Sustrato y abonado

  • Prefiere tierra rica en materia orgánica.
  • Muy importante: buen drenaje y suelo aireado.
  • Abonar cada 15 días en primavera y verano con fertilizante para plantas de interior.

Poda y trasplante

  • Crece rápido y tiende a alargarse.
  • Podar en primavera, reduciendo las ramas a la mitad.
  • No cortar los brotes nuevos del centro.
  • La primavera también es buen momento para trasplantar.

Reproducción

Muy fácil de multiplicar:

  • Esquejes en primavera (en agua o en tierra húmeda).
  • También por división de mata.

Plagas y problemas frecuentes

  • Verano: pulgones.
  • Invierno: hongos si hay exceso de riego.
  • Problema común: pudrición de raíces por encharcamiento.
  • Si la tierra se seca demasiado, pierde hojas y puede debilitarse gravemente.
Más de
incienso Jardinería Hogar

Comentarios