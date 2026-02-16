Planta de incienso: cómo cuidarla para que crezca sana y perfumada

jardineria y hogar
Planta de incienso: cómo cuidarla para que crezca sana y perfumadaLa Plectranthus coleoides perfuma y ahuyenta mosquitos.
La planta de incienso o falso incienso (Plectranthus coleoides) es una especie ornamental muy apreciada por su aroma mentolado y sus hojas verdes brillantes con bordes blanco crema. Es ideal como planta de interior y también para jardines verticales gracias a su porte colgante y crecimiento vigoroso.
Aquí tienes una guía clara y práctica para cuidarla correctamente:
Características principales
- Altura: hasta 60 cm.
- Hojas: vellosas, verdes con borde crema.
- Aroma: similar al incienso con toque mentolado.
- Propiedades: ayuda a ahuyentar mosquitos y tiene efecto relajante.
Temperatura y ubicación
- Temperatura ideal: 10–20 °C.
- Tolera el calor, pero no soporta el frío ni las heladas.
- En verano puede estar en exterior.
- En otoño/invierno debe trasladarse al interior.
- Necesita mucha luz, pero sin sol directo, ya que puede quemar las hojas.
Si está en un jardín vertical con poca luz natural, conviene complementar con iluminación artificial.
Riego
- En primavera y verano: 2–3 veces por semana, riego moderado.
- En otoño e invierno: reducir la frecuencia.
- El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, nunca encharcado.
- Truco: introduce un lápiz en la tierra; si sale limpio, toca regar.
- Evita el agua acumulada en el plato (provoca pudrición de raíces).
Sustrato y abonado
- Prefiere tierra rica en materia orgánica.
- Muy importante: buen drenaje y suelo aireado.
- Abonar cada 15 días en primavera y verano con fertilizante para plantas de interior.
Poda y trasplante
- Crece rápido y tiende a alargarse.
- Podar en primavera, reduciendo las ramas a la mitad.
- No cortar los brotes nuevos del centro.
- La primavera también es buen momento para trasplantar.
Reproducción
Muy fácil de multiplicar:
- Esquejes en primavera (en agua o en tierra húmeda).
- También por división de mata.
Plagas y problemas frecuentes
- Verano: pulgones.
- Invierno: hongos si hay exceso de riego.
- Problema común: pudrición de raíces por encharcamiento.
- Si la tierra se seca demasiado, pierde hojas y puede debilitarse gravemente.