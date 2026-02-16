Tarot del colibrí: es hora de salir de la apatía y ponerse en marcha

Carta 1) Cuatro de copas: apatía. Indiferencia. Desgano. Desaprovechar oportunidades.

Carta 2) Dos de bastos: planificar para tomar una decisión. Encrucijada. Elegir una opción

Carta 3) Caballero de espadas: velocidad. Rapidez. Racionalidad. Acción determinada. Impulsividad

Mensaje final

La persona ha atravesado una etapa caracterizada por el estancamiento, la apatía y el desgano. Durante ese ciclo no ha hecho nada, ha dejado pasar oportunidades, fundamentalmente sentimentales, por su falta de interés. Dice el tarot que es el momento de decidir abandonar ese estado y ponerse en movimiento nuevamente. Las decisiones urgen, no se puede seguir perdiendo más tiempo. Es preciso elaborar un plan y hacer aquello que corresponda con rapidez, determinación y mucha lucidez mental, que según las cartas son cualidades que esta persona posee o tendrá una vez que tome la decisión. Tal vez se ha sufrido alguna pérdida o decepción que necesita un tiempo para procesarse, pero la vida sigue y nos empuja al movimiento y a tomar decisiones permanentemente, quedarse de brazos cruzados dejando el tiempo pasar es negarse la oportunidad de volver a estar bien y de ser feliz . Palabras claves: Decisión racional y Acción rápida.