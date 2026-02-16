Una receta infalible de pollo relleno que todos amararán

cocina
Una receta infalible de pollo relleno que todos amararánUna preparación fácil y deliciosa que nunca pasa de moda.
El pollo relleno es una receta tradicional que nunca pasa de moda. Perfecto para celebraciones, comidas familiares o para consentirte en casa, este plato destaca por su jugosidad, aroma y la versatilidad del relleno.
Ingredientes
Para el pollo:
- 1 pollo entero (2–3 kg), limpio
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Tomillo y romero al gusto
- 1 limón (opcional)
Para el relleno:
- 150 g de panceta o tocino picado
- 1 cebolla picada
- 100 g de espinacas frescas
- 100 g de queso crema
- 1 manzana picada (opcional)
- 50 g de nueces picadas (opcional)
- 2–3 cucharadas de pan rallado (opcional)
- Sal y pimienta al gusto
Paso a Paso
Preparar el pollo
- Seca bien el pollo con papel de cocina (no es necesario lavarlo).
- Mezcla el ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas.
- Frota el pollo por dentro y por fuera con esta mezcla.
- Si deseas un toque fresco, introduce medio limón en la cavidad.
Consejo extra: Si puedes, deja marinar el pollo en refrigeración durante 2–4 horas (o toda la noche) para intensificar el sabor.
Preparar el relleno
- Dora la panceta hasta que esté crujiente.
- Añade la cebolla y sofríe hasta que esté transparente.
- Incorpora las espinacas y cocina hasta que reduzcan.
- Retira del fuego y mezcla con el queso crema.
- Agrega la manzana y nueces si las usas.
- Ajusta con sal y pimienta.
- Añade pan rallado si necesitas más consistencia.
- El relleno debe quedar húmedo pero no líquido.
Rellenar el pollo
- Introduce el relleno sin presionarlo en exceso.
- No llenes completamente la cavidad (deja espacio para expansión).
- Ata las patas con hilo de cocina para mantener la forma.
- Puedes cerrar la abertura con palillos si lo deseas.
Hornear
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Coloca el pollo sobre una rejilla o bandeja con algo de líquido en el fondo (vino blanco o caldo).
- Hornea aproximadamente 1 hora y 30 minutos.
- La temperatura interna debe alcanzar 75 °C en la parte más gruesa del muslo.
Truco profesional:
Si la piel se dora demasiado rápido, cúbrela con papel aluminio y retíralo los últimos 20 minutos para que quede crujiente.
Reposo y servicio
- Retira del horno y deja reposar 10–15 minutos antes de cortar.
- Esto permite redistribuir los jugos.
- Sirve en rodajas con el relleno visible en el centro.
Ideas de Guarnición
- Papas asadas con romero
- Puré de papas
- Ensalada fresca
- Verduras al horno
- Arroz con almendras
Consejos Clave
- Usa termómetro de cocina
- No sobrecargues el relleno
- Baña el pollo con sus propios jugos cada 20–30 minutos
- Si quieres piel extra crujiente, sube el horno a 200 °C los últimos 10 minutos