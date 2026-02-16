cocina

Una receta infalible de pollo relleno que todos amararán

Una preparación fácil y deliciosa que nunca pasa de moda.
lunes, 16 de febrero de 2026 · 11:53

El pollo relleno es una receta tradicional que nunca pasa de moda. Perfecto para celebraciones, comidas familiares o para consentirte en casa, este plato destaca por su jugosidad, aroma y la versatilidad del relleno.

Ingredientes

Para el pollo:

  • 1 pollo entero (2–3 kg), limpio
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Tomillo y romero al gusto
  • 1 limón (opcional)

Para el relleno:

  • 150 g de panceta o tocino picado
  • 1 cebolla picada
  • 100 g de espinacas frescas
  • 100 g de queso crema
  • 1 manzana picada (opcional)
  • 50 g de nueces picadas (opcional)
  • 2–3 cucharadas de pan rallado (opcional)
  • Sal y pimienta al gusto

Paso a Paso

Preparar el pollo

  • Seca bien el pollo con papel de cocina (no es necesario lavarlo).
  • Mezcla el ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas.
  • Frota el pollo por dentro y por fuera con esta mezcla.
  • Si deseas un toque fresco, introduce medio limón en la cavidad.

Consejo extra: Si puedes, deja marinar el pollo en refrigeración durante 2–4 horas (o toda la noche) para intensificar el sabor.

Preparar el relleno

  • Dora la panceta hasta que esté crujiente.
  • Añade la cebolla y sofríe hasta que esté transparente.
  • Incorpora las espinacas y cocina hasta que reduzcan.
  • Retira del fuego y mezcla con el queso crema.
  • Agrega la manzana y nueces si las usas.
  • Ajusta con sal y pimienta.
  • Añade pan rallado si necesitas más consistencia.
  • El relleno debe quedar húmedo pero no líquido.

Rellenar el pollo

  • Introduce el relleno sin presionarlo en exceso.
  • No llenes completamente la cavidad (deja espacio para expansión).
  • Ata las patas con hilo de cocina para mantener la forma.
  • Puedes cerrar la abertura con palillos si lo deseas.

Hornear

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Coloca el pollo sobre una rejilla o bandeja con algo de líquido en el fondo (vino blanco o caldo).
  • Hornea aproximadamente 1 hora y 30 minutos.
  • La temperatura interna debe alcanzar 75 °C en la parte más gruesa del muslo.

Truco profesional:
Si la piel se dora demasiado rápido, cúbrela con papel aluminio y retíralo los últimos 20 minutos para que quede crujiente.

Reposo y servicio

  • Retira del horno y deja reposar 10–15 minutos antes de cortar.
  • Esto permite redistribuir los jugos.
  • Sirve en rodajas con el relleno visible en el centro.

Ideas de Guarnición

  • Papas asadas con romero
  • Puré de papas
  • Ensalada fresca
  • Verduras al horno
  • Arroz con almendras

Consejos Clave

  • Usa termómetro de cocina
  • No sobrecargues el relleno
  • Baña el pollo con sus propios jugos cada 20–30 minutos
  • Si quieres piel extra crujiente, sube el horno a 200 °C los últimos 10 minutos
