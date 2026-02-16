Una receta infalible de pollo relleno que todos amararán

El pollo relleno es una receta tradicional que nunca pasa de moda. Perfecto para celebraciones, comidas familiares o para consentirte en casa, este plato destaca por su jugosidad, aroma y la versatilidad del relleno.

Ingredientes

Para el pollo:

1 pollo entero (2–3 kg), limpio

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Tomillo y romero al gusto

1 limón (opcional)

Para el relleno:

150 g de panceta o tocino picado

1 cebolla picada

100 g de espinacas frescas

100 g de queso crema

1 manzana picada (opcional)

50 g de nueces picadas (opcional)

2–3 cucharadas de pan rallado (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Paso a Paso

Preparar el pollo

Seca bien el pollo con papel de cocina (no es necesario lavarlo).

Mezcla el ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas.

Frota el pollo por dentro y por fuera con esta mezcla.

Si deseas un toque fresco, introduce medio limón en la cavidad.

Consejo extra: Si puedes, deja marinar el pollo en refrigeración durante 2–4 horas (o toda la noche) para intensificar el sabor.

Preparar el relleno

Dora la panceta hasta que esté crujiente.

Añade la cebolla y sofríe hasta que esté transparente.

Incorpora las espinacas y cocina hasta que reduzcan.

Retira del fuego y mezcla con el queso crema.

Agrega la manzana y nueces si las usas.

Ajusta con sal y pimienta.

Añade pan rallado si necesitas más consistencia.

El relleno debe quedar húmedo pero no líquido.

Rellenar el pollo

Introduce el relleno sin presionarlo en exceso.

No llenes completamente la cavidad (deja espacio para expansión).

Ata las patas con hilo de cocina para mantener la forma.

Puedes cerrar la abertura con palillos si lo deseas.

Hornear

Precalienta el horno a 180 °C.

Coloca el pollo sobre una rejilla o bandeja con algo de líquido en el fondo (vino blanco o caldo).

Hornea aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

La temperatura interna debe alcanzar 75 °C en la parte más gruesa del muslo.

Truco profesional:

Si la piel se dora demasiado rápido, cúbrela con papel aluminio y retíralo los últimos 20 minutos para que quede crujiente.

Reposo y servicio

Retira del horno y deja reposar 10–15 minutos antes de cortar.

Esto permite redistribuir los jugos.

Sirve en rodajas con el relleno visible en el centro.

Ideas de Guarnición

Papas asadas con romero

Puré de papas

Ensalada fresca

Verduras al horno

Arroz con almendras

Consejos Clave