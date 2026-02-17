Arrancó el año del Caballo: qué favorece y qué complica a cada signo

Astrología
Arrancó el año del Caballo: qué favorece y qué complica a cada signoEl nuevo ciclo trae impulso, movimiento y decisiones rápidas. La astrología china advierte sobre oportunidades, pero también sobre riesgos de actuar sin estrategia.
Desde este 17 de febrero comenzó el año del Caballo dentro del calendario chino, un período asociado al dinamismo, la libertad y la acción directa. El Caballo simboliza energía vital, independencia y avance veloz, pero también puede generar impulsividad, choques de carácter y desgaste si no se canaliza con claridad.
En este contexto, cada uno de los 12 signos del zodíaco chino vivirá el año con matices distintos.
Rata
Favorece: nuevos proyectos y cambios laborales.
Complica: discusiones por orgullo o exceso de competencia.
Búfalo
Favorece: estabilidad económica si mantiene disciplina.
Complica: rigidez frente a oportunidades que exigen adaptación.
Tigre
Favorece: liderazgo y expansión personal.
Complica: asumir riesgos sin medir consecuencias.
Conejo
Favorece: vínculos y crecimiento emocional.
Complica: sentirse desplazado ante ritmos acelerados.
Dragón
Favorece: reconocimiento público y metas ambiciosas.
Complica: exceso de confianza o decisiones precipitadas.
Serpiente
Favorece: estrategia y movimientos silenciosos.
Complica: celos o tensiones en el plano afectivo.
Caballo
Favorece: protagonismo y cambios importantes.
Complica: agotamiento físico o conflictos por impulsividad.
Cabra
Favorece: creatividad y proyectos artísticos.
Complica: inseguridad ante escenarios competitivos.
Mono
Favorece: innovación y oportunidades comerciales.
Complica: dispersión o promesas que no se concretan.
Gallo
Favorece: orden y planificación financiera.
Complica: críticas excesivas que generen rupturas.
Perro
Favorece: alianzas y proyectos colaborativos.
Complica: asumir responsabilidades ajenas.
Cerdo
Favorece: crecimiento material y estabilidad.
Complica: confiar demasiado sin evaluar riesgos.
El año del Caballo exige coherencia entre intención y acción. La clave estará en avanzar con determinación, pero evitando la improvisación constante. La energía estará disponible para todos; la diferencia la marcará la forma en que cada signo la administre.