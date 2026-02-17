Cómo hacer helado de dulce de leche sin máquina

Cuando suben las temperaturas, no hay nada mejor que tener un postre frío listo en casa. El helado de dulce de leche casero es una opción irresistible: cremoso, intenso y con ese sabor clásico que nunca falla. Lo mejor de todo es que no necesitas máquina ni técnicas complicadas, solo tres ingredientes básicos y un poco de paciencia para lograr una textura suave y deliciosa. Perfecto para disfrutar solo o para sorprender a la familia con un toque casero y económico

Una receta simple, cremosa y perfecta para el verano. No necesita máquina y queda tan rico como el de heladería.

Ingredientes (3–4 porciones)

500 g de dulce de leche (no repostero)

250 g de crema de leche

250 g de leche

Paso a paso

Mezclar el dulce de leche y la crema

En un bowl, integra de a poco el dulce de leche con la crema de leche líquida. Bate bien hasta lograr una mezcla homogénea.

Agregar la leche

Incorpora la leche y mezcla hasta que todo quede bien integrado.

Primer enfriado

Lleva el bowl al freezer durante 2 a 3 horas, hasta que comience a tomar consistencia.

Batir nuevamente

Retira del freezer, rompe los cristales de hielo y bate bien la mezcla.

Repetir el proceso

Vuelve a llevar al freezer y repite el batido 1 o 2 veces más cada 1–2 horas.

Esto es clave para que el helado quede bien cremoso y sin cristales.

Congelación final

Deja enfriar hasta que tenga la consistencia deseada.

Opcionales para darle más textura

Puedes agregar antes del último congelado:

Chips o trocitos de chocolate

Nueces o almendras picadas

Cucharadas extra de dulce de leche

Rodajas de banana

Consejo extra

Si quieres un helado aún más aireado y cremoso, puedes batir la crema ligeramente antes de mezclarla con el dulce de leche (sin llegar a chantilly firme).

¡Listo! Un postre casero, económico y delicioso para disfrutar en los días más calurosos