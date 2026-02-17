cocina

Cómo hacer helado de dulce de leche sin máquina

Un clásico casero, simple y delicioso para el verano.
martes, 17 de febrero de 2026 · 11:29

Cuando suben las temperaturas, no hay nada mejor que tener un postre frío listo en casa. El helado de dulce de leche casero es una opción irresistible: cremoso, intenso y con ese sabor clásico que nunca falla. Lo mejor de todo es que no necesitas máquina ni técnicas complicadas, solo tres ingredientes básicos y un poco de paciencia para lograr una textura suave y deliciosa. Perfecto para disfrutar solo o para sorprender a la familia con un toque casero y económico

Ingredientes (3–4 porciones)

  • 500 g de dulce de leche (no repostero)
  • 250 g de crema de leche
  • 250 g de leche

Paso a paso

Mezclar el dulce de leche y la crema
En un bowl, integra de a poco el dulce de leche con la crema de leche líquida. Bate bien hasta lograr una mezcla homogénea.

Agregar la leche
Incorpora la leche y mezcla hasta que todo quede bien integrado.

Primer enfriado
Lleva el bowl al freezer durante 2 a 3 horas, hasta que comience a tomar consistencia.

Batir nuevamente
Retira del freezer, rompe los cristales de hielo y bate bien la mezcla.

Repetir el proceso
Vuelve a llevar al freezer y repite el batido 1 o 2 veces más cada 1–2 horas.
Esto es clave para que el helado quede bien cremoso y sin cristales.

Congelación final
Deja enfriar hasta que tenga la consistencia deseada.

Opcionales para darle más textura

Puedes agregar antes del último congelado:

  • Chips o trocitos de chocolate
  • Nueces o almendras picadas
  • Cucharadas extra de dulce de leche
  • Rodajas de banana

Consejo extra

Si quieres un helado aún más aireado y cremoso, puedes batir la crema ligeramente antes de mezclarla con el dulce de leche (sin llegar a chantilly firme).

¡Listo! Un postre casero, económico y delicioso para disfrutar en los días más calurosos

