Cómo hacer helado de dulce de leche sin máquina

Cómo hacer helado de dulce de leche sin máquinaUn clásico casero, simple y delicioso para el verano.
Cuando suben las temperaturas, no hay nada mejor que tener un postre frío listo en casa. El helado de dulce de leche casero es una opción irresistible: cremoso, intenso y con ese sabor clásico que nunca falla. Lo mejor de todo es que no necesitas máquina ni técnicas complicadas, solo tres ingredientes básicos y un poco de paciencia para lograr una textura suave y deliciosa. Perfecto para disfrutar solo o para sorprender a la familia con un toque casero y económico
Ingredientes (3–4 porciones)
- 500 g de dulce de leche (no repostero)
- 250 g de crema de leche
- 250 g de leche
Paso a paso
Mezclar el dulce de leche y la crema
En un bowl, integra de a poco el dulce de leche con la crema de leche líquida. Bate bien hasta lograr una mezcla homogénea.
Agregar la leche
Incorpora la leche y mezcla hasta que todo quede bien integrado.
Primer enfriado
Lleva el bowl al freezer durante 2 a 3 horas, hasta que comience a tomar consistencia.
Batir nuevamente
Retira del freezer, rompe los cristales de hielo y bate bien la mezcla.
Repetir el proceso
Vuelve a llevar al freezer y repite el batido 1 o 2 veces más cada 1–2 horas.
Esto es clave para que el helado quede bien cremoso y sin cristales.
Congelación final
Deja enfriar hasta que tenga la consistencia deseada.
Opcionales para darle más textura
Puedes agregar antes del último congelado:
- Chips o trocitos de chocolate
- Nueces o almendras picadas
- Cucharadas extra de dulce de leche
- Rodajas de banana
Consejo extra
Si quieres un helado aún más aireado y cremoso, puedes batir la crema ligeramente antes de mezclarla con el dulce de leche (sin llegar a chantilly firme).
¡Listo! Un postre casero, económico y delicioso para disfrutar en los días más calurosos