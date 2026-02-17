Descubre cuál es el rol que cumplen las mascotas en el hogar

Más allá de ser compañeros leales y llenarnos de amor incondicional, las mascotas también pueden influir en la energía del entorno según los principios del Feng Shui.

En esta ocasión, exploraremos el impacto que tienen en nuestros hogares y descubriremos cómo su presencia puede potenciar la armonía, la protección y el flujo de energía positiva.

Según el Feng Shui, las mascotas desempeñan un papel importante en el hogar al influir positivamente en la energía y el equilibrio del ambiente. A continuación se detallan algunos roles que se les atribuyen:

Compañía y alegría:

Las mascotas, ya sean perros, gatos u otros animales, brindan compañía, amor y alegría al hogar. Su presencia puede elevar el estado de ánimo de los ocupantes y crear un ambiente positivo.

Energía yang:

Las mascotas activas, en particular los perros, aportan energía yang al hogar. Esta energía dinámica y enérgica puede contrarrestar la energía estancada o negativa y promover un flujo de energía vital positiva.

Protección:

Se cree que las mascotas actúan como protectores del hogar y sus habitantes. Su agudeza sensorial y capacidad para detectar cambios en el entorno pueden alertar sobre posibles peligros o presencias negativas.

Equilibrio de la energía:

El Feng Shui busca el equilibrio de las energías yin y yang en un espacio. Las mascotas pueden ayudar a equilibrar estas energías al aportar un aspecto yang a los espacios predominantemente yin, o viceversa.

Estimulación de la vitalidad:

La presencia de mascotas puede promover la vitalidad y la actividad en el hogar. El movimiento, los juegos y las interacciones con las mascotas pueden estimular la energía y crear un ambiente animado.