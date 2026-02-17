Horóscopo chino del martes 17 de febrero de 2026: determinación y pequeños avances

La energía del día impulsa a tomar decisiones prácticas y avanzar sin distracciones. Es un martes ideal para resolver pendientes y fortalecer vínculos desde la claridad.

Rata

Día resolutivo. En el amor, hablar sin rodeos mejora el vínculo. En lo personal, cerrar un tema pendiente te libera.

Buey

Paso firme. En el amor, la estabilidad te da confianza. En lo personal, sostener tu constancia trae resultados concretos.

Tigre

Impulso con control. En el amor, evitá reaccionar en caliente. En lo personal, enfocar tu energía en una sola meta será clave.

Conejo

Armonía en crecimiento. En el amor, la comprensión mutua fortalece la relación. En lo personal, priorizar tu paz interior mejora todo.

Dragón

Decisiones estratégicas. En el amor, una iniciativa tuya cambia el clima. En lo personal, asumir liderazgo te favorece.

Serpiente

Claridad mental. En el amor, una conversación profunda despeja dudas. En lo personal, analizar antes de actuar evita errores.

Caballo

Movimiento constante. En el amor, necesitás entusiasmo y diálogo. En lo personal, avanzar sin dispersarte será fundamental.

Cabra

Sensibilidad estable. En el amor, expresar lo que sentís equilibra el vínculo. En lo personal, cuidarte emocionalmente te fortalece.

Mono

Ingenio activo. En el amor, tu humor suaviza tensiones. En lo personal, resolvés con creatividad un asunto complejo.

Gallo

Orden y precisión. En el amor, buscás definiciones claras. En lo personal, cumplir con lo previsto te deja en paz.

Perro

Compromiso firme. En el amor, la confianza se refuerza. En lo personal, actuar con honestidad te da tranquilidad.

Cerdo

Día amable y práctico. En el amor, disfrutás gestos simples. En lo personal, mantener la calma abre nuevas oportunidades.