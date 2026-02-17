Horóscopo chino: los signos que vivirán un 2026 de transformación que marcan un antes y un después

El Año del Caballo de Fuego traerá movimientos intensos y cambios que no pasarán desapercibidos. Algunos signos del horóscopo chino atravesarán un 2026 clave para transformar aspectos importantes de su vida y tomar decisiones que definirán su rumbo.

Rata

La Rata se animará a cambiar estructuras que ya no funcionan. El 2026 será un punto de inflexión para reinventarse y avanzar con mayor seguridad.

Buey

El Buey vivirá una transformación gradual pero profunda. Las decisiones que tome este año tendrán impacto a largo plazo.

Dragón

El Dragón atravesará un proceso de renovación total. El 2026 lo impulsará a cerrar etapas y comenzar otras con determinación.

Cabra

La Cabra encontrará el valor para redefinir prioridades. Será un año ideal para dejar atrás lo que pesa y elegir con mayor conciencia.