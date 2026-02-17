astrologia
Horóscopo del martes 17 de febrero de 2026: decisiones firmes y comunicación clara
La jornada impulsa a actuar con seguridad y a expresar lo que pensás sin rodeos. Buen momento para resolver malentendidos y avanzar en temas que venían demorados.
ARIES
Determinación para encarar desafíos.
TAURO
Día productivo si evitás la terquedad.
GÉMINIS
Conversaciones clave para aclarar situaciones.
CÁNCER
Escuchá tu intuición antes de comprometerte.
LEO
Reconocimiento por tu liderazgo.
VIRGO
Orden y eficiencia en cada paso.
LIBRA
Buscá acuerdos equilibrados.
ESCORPIO
Intensidad bien canalizada trae resultados.
SAGITARIO
Entusiasmo para avanzar en proyectos.
CAPRICORNIO
Constancia que empieza a rendir frutos.
ACUARIO
Ideas originales que encuentran apoyo.
PISCIS
Sensibilidad y claridad emocional.