Plantas que atraen el dinero y el amor al hogar

Algunas plantas del hogar se asocian con la buena suerte, el amor y la prosperidad.
martes, 17 de febrero de 2026 · 11:59

En el mundo de las plantas y las creencias culturales, algunas de ellas comúnmente adquiridas para el hogar llevan consigo significados positivos, algunas sirven para manifestar buena suerte o atraer energía positiva, en diferentes aspectos de la vida como el dinero, la vida y el amor.

Plantas que atraen la buena suerte:

Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana): 

Se cree que atrae la prosperidad y la buena fortuna, especialmente en el ámbito financiero. Se sugiere colocarlos en la entrada de su casa o en la zona de la riqueza según el Feng Shui.

Orquídea: 

Además de ser una planta hermosa, se cree que la orquídea puede atraer el amor y la pasión. Es un símbolo de sensualidad y afecto, por lo que tener una en casa podría ayudar a mejorar las relaciones.

Lavanda: 

Aunque no es tan común en interiores, la lavanda es conocida por sus propiedades relajantes y aromáticas. Puede ayudar a crear un ambiente tranquilo y amoroso en su hogar.

Albahaca:

En algunas culturas, la albahaca se considera una planta que atrae el amor y la pasión. Se utiliza en rituales de amor y puede colocarse en el hogar para mejorar las relaciones.

Lirio de la paz (Spathiphyllum): 

Se cree que el lirio trae paz, armonía y equilibrio al hogar. También es conocido por purificar el aire y se asocia con la energía positiva.

Cactus:

En algunas culturas, los cactus se asocian con la protección contra la envidia y las malas energías, lo que puede ayudar a mantener una relación estable y próspera.

Rosa de Jericó (Anastatica hierochuntica): 

Esta planta seca puede parecer muerta, pero cuando se coloca en agua, se hidrata y se abre. Se cree que tiene propiedades mágicas de limpieza y renovación, lo que la convierte en un símbolo de renovación y amor.

Árbol del dinero (Pachira aquatica):

También conocido como “money tree”, se cree que atrae la prosperidad y la buena fortuna en los negocios y las finanzas. Se recomienda colocar monedas en su tierra para aumentar su energía.

Menta:

Se dice que la menta atrae la prosperidad económica y también puede utilizarse en hechizos o rituales relacionados con el dinero.

Trébol de cuatro hojas:

Aunque es un símbolo de buena suerte en general, el trébol de cuatro hojas a menudo se asocia con la buena suerte en el amor.

Girasol:

El girasol es un símbolo de alegría y felicidad, y algunas personas creen que su presencia en el hogar puede atraer la buena suerte en el amor y la vida en general.

Jade (Crassula ovata):

En la cultura china, el jade es un símbolo de riqueza y prosperidad. La planta de jade se asocia con la buena suerte financiera.

Romero:

El romero se asocia con la fidelidad y la lealtad en el amor. También se cree que puede tener propiedades purificadoras en el hogar.

Recuerda que estas creencias son en gran medida parte de la cultura popular y las tradiciones folclóricas, y su eficacia no está respaldada por la ciencia. Si decides tener estas plantas en tu hogar como un símbolo de buena suerte, ¡puede ser una hermosa tradición cultural! 

