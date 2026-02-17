Tarot del colibrí: es momento de abrir el corazón

Carta 1) La luna: onírico. Lo oculto. Claroscuro. Poca claridad. Intuición

Carta 2) As de copas: inicios. Nuevos comienzos. Amor.

Carta 3) La rueda de la fortuna: giros. Cambios. Transformaciones. Buena suerte.

Mensaje final

Si hubo confusión, miedos, dudas con respecto a iniciar una relación sentimental, ya no las hay. La persona experimenta un amor que la desborda. Es momento de abrir el corazón y dejar fluir las emociones que traen paz, plenitud, alegría, una intuición muy desarrollada y creatividad. La vida mostrará su mejor cara, la suerte acompañará a la persona y los cambios y transformaciones positivas se vuelven inevitables. Un hermoso mensaje para quienes resuenen con él.