Croquetas de acelga y pollo: una receta económica y rendidora

Croquetas de acelga y pollo: una receta económica y rendidoraCroquetas caseras, económicas y perfectas para cualquier comida.
Las croquetas de acelga y pollo son una opción casera, rendidora y nutritiva que combina verduras y proteína en un solo bocado. Ideales para aprovechar ingredientes que ya tenemos en la heladera, esta receta permite preparar un plato sabroso sin gastar de más. Además, su versatilidad —ya sea al horno, fritas o en sartén— las convierte en una alternativa práctica tanto para el almuerzo como para la cena, e incluso para llevar en viandas.
Una receta práctica y económica para resolver el almuerzo o la cena con ingredientes simples. Estas croquetas combinan verduras y proteína en una preparación versátil que puede hacerse al horno, frita o en sartén.
Ingredientes (rinde 7 croquetas)
- 250 g de acelga
- 1/4 de morrón
- 1 cebolla chica
- 250 g de pollo
- 1 huevo
- Sal, pimienta, mostaza y ajo (a gusto)
- 3 cucharadas de pan rallado
- 2 cucharadas de harina
- Queso blando (opcional, para el relleno)
Paso a paso
Preparar la base
Cocinar la acelga, colarla muy bien y picarla.
Cortar la cebolla y el morrón en cubos pequeños.
Cortar el pollo en cubos chicos.
Colocar todo en una sartén y cocinar hasta que el pollo esté bien hecho.
Condimentar con sal, pimienta, ajo y mostaza a gusto.
Formar la mezcla
Retirar del fuego y dejar entibiar unos minutos.
Incorporar el huevo.
Agregar la harina y el pan rallado.
Mezclar hasta obtener una consistencia firme y moldeable.
Si queda muy húmeda, agregar harina o pan rallado de a poco.
Formar las croquetas con las manos.
Opcional: colocar un cubito de queso en el centro para un relleno cremoso.
Cocción
Al horno
Precalentar el horno.
Colocar las croquetas en una fuente aceitada.
Cocinar hasta que estén doradas (aprox. 20–25 minutos según tamaño).
Fritas
Calentar abundante aceite.
Freír hasta dorar de ambos lados.
Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
En sartén con poco aceite
Usar aceite en aerosol o una pequeña cantidad.
Cocinar y dorar de ambos lados.
Opciones y variantes
Reemplazar la acelga por espinaca.
Agregar zanahoria rallada, brócoli o coliflor picado.
Usar pollo hervido o asado previamente desmenuzado.
Sumar queso rallado a la mezcla para más sabor.
Una receta simple, adaptable y perfecta para aprovechar lo que hay en casa. Ideal para acompañar con ensaladas frescas, puré o incluir en viandas.