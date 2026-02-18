El poder terapéutico de los gatos: ciencia y bienestar

La gatoterapia es una forma de terapia asistida con animales que utiliza la compañía de los gatos para mejorar la salud física y emocional de las personas. Aunque tradicionalmente se considera al perro como el “mejor amigo del hombre”, cada vez más estudios destacan los beneficios específicos de convivir con felinos.

Según información difundida por la organización Escuela Veterinaria MasterD, la gatoterapia contribuye a mejorar tanto la salud mental como la calidad de vida en general. Se ha implementado con éxito en personas con estrés, ansiedad, bajo estado de ánimo, pacientes hospitalizados, adultos mayores, niños con discapacidades y personas que han sufrido accidentes cardiovasculares.

¿Por qué funciona?

Uno de los factores clave es el ronroneo. Las vibraciones que emiten los gatos se asocian con:

Reducción del estrés.

Estimulación de la liberación de endorfinas.

Sensación de calma y relajación.

Posible fortalecimiento del sistema inmunológico.

Además, su carácter tranquilo y silencioso favorece ambientes relajados, siempre que se trate de animales dóciles y bien socializados.

Lo confirman los estudios

Un estudio realizado por el Instituto Stroke de la Universidad de Minnesota concluyó que las personas que tienen gatos presentan un 30% menos de probabilidad de morir por un ataque al corazón en comparación con quienes no conviven con estos animales.

Por otro lado, una investigación basada en 7.000 personas demostró que incluso ver videos de gatos puede disminuir pensamientos negativos y aumentar los positivos de forma temporal.

En definitiva, la terapia con gatos se ha convertido en una práctica cada vez más extendida en distintas partes del mundo, respaldada tanto por experiencias personales como por estudios científicos que avalan sus beneficios para la salud física y emocional.