Tarot del colibrí: llegan situaciones inesperadas

Carta 1) Desorientación: bloqueos. Estancamiento. Confusión. Falta de claridad. Necesidad de autoevaluación y reflexión.

Carta 2) La temperancia (invertida): inestabilidad. Desequilibrio. Dudas. Malas decisiones. Lo inarmónico.

Carta 3) Lo inesperado (invertida): sorpresivo. No previsto. Confusión. Dudas. Necesidad de acción rápida.

Mensaje final

El tarot dice que llegan situaciones inesperadas que tomarán a la persona por sorpresa y sin preparación para enfrentarlas. La lógica consecuencia en un primer momento será la desorientación y confusión, el no saber que hacer, ni qué decisiones tomar frente a la situación que se ha presentado. Dicen las cartas que habrá inseguridad, confusión, bloqueos, que en alguna medida son naturales frente a lo que no se esperaba. Las cartas aconsejan no desesperar, intentar mantener el autocontrol, reflexionar, y actuar rápidamente. Es más importante en este caso la acción veloz, que el riesgo de cometer un error, que en todo caso después puede corregirse, y no quedarse paralizado sin hacer nada. Lo inesperado no tiene necesariamente que ser algo malo, el tarot sólo hace referencia a lo sorpresivo y a la posible reacción de la persona, dice que puede sentirse insegura, por lo tanto el mensaje no es para asustarse, es más bien un consejo para ser precavido, poner atención y no perder el control de sí mismo frente a las distintas circunstancias de la vida.