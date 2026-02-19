Cómo preparar un auténtico matambre arrollado en casa

El matambre arrollado es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía de Argentina. Presente en reuniones familiares, celebraciones y mesas festivas, se destaca por su sabor intenso y por su atractiva presentación en rodajas, donde se lucen los colores del relleno. A continuación, te compartimos la receta tradicional para que puedas prepararlo en casa y disfrutar de esta exquisitez bien criolla.

Matambre arrollado tradicional

Ingredientes

1 matambre (preferiblemente de ternera)

200 g de espinacas frescas

200 g de zanahorias

200 g de pimientos rojos

200 g de jamón cocido

200 g de queso rallado o en fetas

3 huevos

2 dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

Aceite, cantidad necesaria

Preparación

1. Cocinar las espinacas

Lava bien las espinacas y retira las hojas dañadas. Hiérvelas en agua con sal durante unos minutos hasta que estén tiernas. Escúrrelas muy bien y resérvalas.

2. Preparar las verduras

Pela las zanahorias y córtalas en bastones finos. Corta también los pimientos en tiras delgadas. Blanquéalos en agua hirviendo con sal durante 3 minutos. Luego pásalos a un recipiente con agua fría para cortar la cocción. Escúrrelos y reserva.

3. Preparar el matambre

Precalienta el horno a 180 °C.

Extiende el matambre sobre una superficie limpia, con la grasa hacia abajo. Condimenta con sal, pimienta y los dientes de ajo picados finamente, distribuyendo bien los condimentos por toda la superficie.

4. Armar el relleno

Distribuye las espinacas de manera uniforme sobre la carne. Luego acomoda las zanahorias y los pimientos. Cubre con el jamón cocido y, por último, agrega el queso rallado o en fetas.

5. Enrollar

Enrolla el matambre con cuidado y bien ajustado para que el relleno quede compacto. Ata con hilo de cocina o sujeta con palillos para mantener la forma.

6. Hornear

Coloca el rollo en una bandeja previamente aceitada. Bate los huevos y pincela la superficie para darle brillo y favorecer el dorado.

Lleva al horno durante aproximadamente 1 hora, o hasta que esté bien dorado y cocido por dentro. El tiempo puede variar según el grosor de la carne.

7. Reposo y presentación

Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de cortar en rodajas. Esto ayudará a que mantenga mejor su forma al servir.

El matambre arrollado puede disfrutarse caliente, acompañado de papas al horno o puré, o frío, como fiambre, junto a ensaladas frescas. Sea cual sea la ocasión, es una receta tradicional que nunca falla y que representa lo mejor de la cocina argentina.