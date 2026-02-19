Por estas razones debes poner un hielo en el lavarropas

Planchar la ropa puede resultar ser un proceso bastante agotador y si al lavarla no se hace de la manera adecuada, entonces las marcas de las prendas serán más difíciles de eliminar. Es por esto que te recomendamos probar el truco del hielo, el cual necesitará de la función ‘secado’ de nuestra lavadora.

¿Cómo quitar las arrugas de la ropa solo usando hielo?

Según expertos, para mantener tu ropa libre de arrugas, hay dos métodos sencillos que puedes seguir.

Método 1: Hielo en el lavarropas

Una técnica efectiva para obtener ropa sin arrugas es añadir un puñado de cubitos de hielo en el lavarropas después de haber cargado la ropa y completado el ciclo de lavado. Luego, simplemente activa la función de secado o centrifugado y espera a que termine el proceso. Cuando esté listo, retira la ropa y agítala ligeramente para eliminar cualquier pliegue.

Este método te dejará las prendas con un aspecto tan liso como si hubiera sido planchada. Sin embargo, es importante no abusar de esta técnica, ya que un uso excesivo de la lavadora puede dañar las fibras de la tela y acelerar su desgaste.

Método 2: Vinagre blanco en el ciclo de enjuague

Otra alternativa para reducir las arrugas en tu ropa después de lavarla es agregar vinagre blanco al ciclo de enjuague. Simplemente, sigue estos pasos:

Lava tus prendas como de costumbre con detergente.

Cuando la lavadora alcance el ciclo de enjuague, añade aproximadamente media taza a una taza de vinagre blanco destilado en el compartimento donde normalmente se coloca el suavizante de telas. Ajusta la cantidad según el tamaño de la carga y tu preferencia.

Deja que el lavarropas complete el ciclo de enjuague con el vinagre.

Al finalizar, retira la ropa y cuélgala al aire libre, estirándola bien para evitar la formación de arrugas.

Estos consejos te ayudarán a mantener tu ropa libre de arrugas de manera sencilla y efectiva, sin necesidad de usar una plancha. Recuerda, sin embargo, no abusar de estos trucos para preservar la calidad de tus prendas a largo plazo.