Tarot del colibrí: después de una dura lucha, llegará el merecido premio

Carta 1) La estrella: claridad. Sanación. Esperanza. Conexión espiritual. Armonía

Carta 2) El carro: movimiento. Desplazamiento. Energía. Determinación. Triunfo. Vencer obstáculos

Carta 3) Cinco de bastos: competencia. Conflictos. Desacuerdos. Tener que defender el propio terreno.

Mensaje final

Alguien ha estado enfrentando muchos conflictos y dificultades, tal vez en su círculo familiar o laboral donde las discusiones y la competencia se han multiplicado generando tensiones de todo tipo entre los integrantes de ese entorno. Pero ahora la persona se ha empoderado, está tomando decisiones con mucha claridad y va por sus metas con energía y determinación imparables. No se dejará vencer, ni renunciará a sus convicciones y a sus objetivos. Dicen las cartas que esta persona tiene luz propia y protección espiritual. Ninguna piedra en el camino la hará perder la esperanza en sus sueños y nada le impedirá disfrutar de ellos en paz y en armonía con sí misma y con el universo. Quizás la lucha fue difícil, pero su fuerza y su fe finalmente le darán el premio merecido.