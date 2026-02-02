Buñuelos de acelga: el clásico infalible para sumar verduras

Los buñuelos de acelga son una opción clásica, rendidora y muy fácil de preparar. Ideales para una cena liviana, como entrada o para acompañar platos principales, se destacan por su exterior crocante y su interior suave y lleno de sabor. Además, son una excelente manera de incorporar verduras a la alimentación diaria sin resignar gusto.

Ingredientes

2 tazas de acelga limpia y picada finamente

1 taza de harina de trigo

2 huevos

½ taza de leche

¼ taza de queso parmesano rallado (opcional)

2 cucharadas de cebolla picada

1 diente de ajo picado

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta negra

Aceite para freír (oliva o girasol)

Preparación

1. Preparar la acelga

Lavar bien las hojas de acelga y cortarlas en tiras finas. En una sartén a fuego medio, saltear la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la acelga picada y cocinar durante unos minutos, hasta que se ablande. Retirar del fuego y dejar enfriar.

2. Armar la mezcla

En un bol amplio, colocar la harina, los huevos, la leche, el queso parmesano (si se utiliza), la sal y la pimienta. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea. Incorporar la acelga ya cocida junto con la cebolla y el ajo, integrando bien todos los ingredientes.

3. Formar los buñuelos

Calentar abundante aceite en una sartén profunda. Con ayuda de una cuchara, tomar porciones de la mezcla y formar pequeñas bolitas. También se pueden dar forma con las manos apenas humedecidas.

4. Freír

Cuando el aceite esté bien caliente, colocar los buñuelos con cuidado y freírlos de ambos lados hasta que estén dorados. Este proceso demora entre 3 y 4 minutos por lado. Es importante no sobrecargar la sartén para lograr una cocción pareja.

5. Escurrir y servir

Retirar los buñuelos y apoyarlos sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Servir calientes, solos o acompañados con limón, mayonesa casera o la salsa que más te guste.

Consejos útiles

Textura justa: la masa debe ser espesa pero manejable. Si queda muy líquida, sumar un poco más de harina; si está muy seca, agregar leche de a poco.

Más sabor: se pueden sumar hierbas frescas, como perejil u orégano, o un toque de nuez moscada.

Opción más liviana: también se pueden cocinar al horno, a 180°C durante 20 a 25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.