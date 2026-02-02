cocina

Buñuelos de acelga: el clásico infalible para sumar verduras

Una receta simple y rendidora para disfrutar la acelga de una forma crocante y sabrosa.
lunes, 2 de febrero de 2026 · 11:49

Los buñuelos de acelga son una opción clásica, rendidora y muy fácil de preparar. Ideales para una cena liviana, como entrada o para acompañar platos principales, se destacan por su exterior crocante y su interior suave y lleno de sabor. Además, son una excelente manera de incorporar verduras a la alimentación diaria sin resignar gusto.

Ingredientes

  • 2 tazas de acelga limpia y picada finamente
  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 huevos
  • ½ taza de leche
  • ¼ taza de queso parmesano rallado (opcional)
  • 2 cucharadas de cebolla picada
  • 1 diente de ajo picado
  • ½ cucharadita de sal
  • ¼ cucharadita de pimienta negra
  • Aceite para freír (oliva o girasol)

Preparación

1. Preparar la acelga
Lavar bien las hojas de acelga y cortarlas en tiras finas. En una sartén a fuego medio, saltear la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agregar la acelga picada y cocinar durante unos minutos, hasta que se ablande. Retirar del fuego y dejar enfriar.

2. Armar la mezcla
En un bol amplio, colocar la harina, los huevos, la leche, el queso parmesano (si se utiliza), la sal y la pimienta. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea. Incorporar la acelga ya cocida junto con la cebolla y el ajo, integrando bien todos los ingredientes.

3. Formar los buñuelos
Calentar abundante aceite en una sartén profunda. Con ayuda de una cuchara, tomar porciones de la mezcla y formar pequeñas bolitas. También se pueden dar forma con las manos apenas humedecidas.

4. Freír
Cuando el aceite esté bien caliente, colocar los buñuelos con cuidado y freírlos de ambos lados hasta que estén dorados. Este proceso demora entre 3 y 4 minutos por lado. Es importante no sobrecargar la sartén para lograr una cocción pareja.

5. Escurrir y servir
Retirar los buñuelos y apoyarlos sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Servir calientes, solos o acompañados con limón, mayonesa casera o la salsa que más te guste.

Consejos útiles

Textura justa: la masa debe ser espesa pero manejable. Si queda muy líquida, sumar un poco más de harina; si está muy seca, agregar leche de a poco.

Más sabor: se pueden sumar hierbas frescas, como perejil u orégano, o un toque de nuez moscada.

Opción más liviana: también se pueden cocinar al horno, a 180°C durante 20 a 25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.

