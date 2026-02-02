Horóscopo chino: los signos que tendrán un 2026 de impulso y decisiones rápidas

El Año del Caballo de Fuego traerá energía intensa, movimiento constante y la necesidad de actuar sin tantas vueltas. Algunos signos del horóscopo chino vivirán un 2026 marcado por la iniciativa, la acción directa y decisiones que aceleran cambios importantes.

Rata

La Rata actuará con mayor rapidez. El 2026 la impulsará a tomar decisiones sin dudar tanto y a aprovechar oportunidades en el momento justo.

Buey

El Buey saldrá de su zona de confort. Aunque suele ir despacio, el 2026 lo animará a tomar decisiones más ágiles y efectivas.

Dragón

El Dragón estará imparable. El 2026 potenciará su impulso natural y lo llevará a accionar con determinación y confianza.

Gallo

El Gallo tomará la iniciativa. Será un año ideal para actuar, resolver pendientes y avanzar sin postergaciones.