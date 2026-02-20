Horóscopo chino: ¿cuáles son los signos más malvados?

Los signos más malvados del horóscopo chino son la Rata, el Tigre, la Serpiente y el Gallo, según la astrología china, porque tienen más posibilidades de enseñar su lado oscuro cuando se sienten vulnerados o amenazados.

Cada signo del zodiaco chino posee las cualidades del animal que lo representa, asimismo, está implícita su versión más macabra. Como cualquier criatura de la naturaleza, se detona por instinto, sin embargo, no significa que siempre actúen con malicia; en muchas ocasiones lo hacen sin mala intención.

Rata

La Rata, signo que rige los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, es muy cuidadoso con sus pertenencias, principalmente, el dinero. Su lado más malvado sale a la luz cuando familiares, amigos o seres queridos necesitan de su apoyo y no se los brinda por tacaño. Puede llegar a pensar que solo recurren a él cuando están en problemas, por tal motivo, puede llegar a tener este malvado comportamiento.

Tigre

Si bien es un signo chino generoso, apasionado y vivaz, saca las garras si se siente acorralado. La energía extra que posee la canaliza para salirse de los problemas y no le importa pasar por encima de quien sea para sentirse seguro y regresar a su lado confortable. Por ello, los nacidos en años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 son mejores como amigos que como enemigos.

Serpiente

La naturaleza astuta de la serpiente, signo que rige a los nacidos en años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 provoca que se deslicen sin ser detectados y atacan en los momentos menos esperados. Se esconden detrás de las excusas y son hábiles para “lavarse las manos” y evitar culpas, aunque esto implique que paguen justos por pecadores.

Gallo

El signo que gobierna los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 es malvado cuando las personas quieren aprovecharse de él. Es inteligente e ingenioso, por lo que puede planear una despiadada venganza contra aquella persona que se atreva a traicionarlo.