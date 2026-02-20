astrologia
Horóscopo chino del viernes 20 de febrero de 2026: definiciones claras y energía de cierre
El viernes propone resolver, definir y terminar lo que quedó pendiente. La energía acompaña decisiones firmes, pero invita a actuar con diplomacia para evitar tensiones innecesarias.
Rata
Día decisivo. En el amor, poner límites sanos mejora el vínculo. En lo personal, cerrar un asunto pendiente te libera.
Buey
Firmeza tranquila. En el amor, la estabilidad te da seguridad. En lo personal, terminar la semana con orden te deja en paz.
Tigre
Intensidad elevada. En el amor, moderar impulsos será clave. En lo personal, enfocar tu energía en un objetivo concreto trae resultados.
Conejo
Clima armónico. En el amor, una conversación sincera fortalece la conexión. En lo personal, organizarte antes del descanso te beneficia.
Dragón
Protagonismo fuerte. En el amor, tomar la iniciativa aclara sentimientos. En lo personal, una decisión firme te posiciona mejor.
Serpiente
Mirada estratégica. En el amor, una charla profunda ordena emociones. En lo personal, analizar antes de actuar será acertado.
Caballo
Movimiento con decisión. En el amor, necesitás claridad y entusiasmo. En lo personal, cerrar pendientes te dará alivio.
Cabra
Sensibilidad firme. En el amor, expresar lo que sentís equilibra la relación. En lo personal, bajar el ritmo al final del día te hará bien.
Mono
Ingenio activo. En el amor, tu espontaneidad suma frescura. En lo personal, resolvés rápido lo que parecía trabado.
Gallo
Orden y cumplimiento. En el amor, valorás acuerdos claros. En lo personal, completar tareas pendientes te deja tranquilo.
Perro
Compromiso sincero. En el amor, la lealtad se refuerza. En lo personal, actuar con coherencia te fortalece.
Cerdo
Cierre amable. En el amor, disfrutás la cercanía sincera. En lo personal, soltar la semana con calma renueva tu energía.