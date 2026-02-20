Horóscopo chino del viernes 20 de febrero de 2026: definiciones claras y energía de cierre

El viernes propone resolver, definir y terminar lo que quedó pendiente. La energía acompaña decisiones firmes, pero invita a actuar con diplomacia para evitar tensiones innecesarias.

Rata

Día decisivo. En el amor, poner límites sanos mejora el vínculo. En lo personal, cerrar un asunto pendiente te libera.

Buey

Firmeza tranquila. En el amor, la estabilidad te da seguridad. En lo personal, terminar la semana con orden te deja en paz.

Tigre

Intensidad elevada. En el amor, moderar impulsos será clave. En lo personal, enfocar tu energía en un objetivo concreto trae resultados.

Conejo

Clima armónico. En el amor, una conversación sincera fortalece la conexión. En lo personal, organizarte antes del descanso te beneficia.

Dragón

Protagonismo fuerte. En el amor, tomar la iniciativa aclara sentimientos. En lo personal, una decisión firme te posiciona mejor.

Serpiente

Mirada estratégica. En el amor, una charla profunda ordena emociones. En lo personal, analizar antes de actuar será acertado.

Caballo

Movimiento con decisión. En el amor, necesitás claridad y entusiasmo. En lo personal, cerrar pendientes te dará alivio.

Cabra

Sensibilidad firme. En el amor, expresar lo que sentís equilibra la relación. En lo personal, bajar el ritmo al final del día te hará bien.

Mono

Ingenio activo. En el amor, tu espontaneidad suma frescura. En lo personal, resolvés rápido lo que parecía trabado.

Gallo

Orden y cumplimiento. En el amor, valorás acuerdos claros. En lo personal, completar tareas pendientes te deja tranquilo.

Perro

Compromiso sincero. En el amor, la lealtad se refuerza. En lo personal, actuar con coherencia te fortalece.

Cerdo

Cierre amable. En el amor, disfrutás la cercanía sincera. En lo personal, soltar la semana con calma renueva tu energía.