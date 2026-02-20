Horóscopo del viernes 20 de febrero de 2026: cierre de semana y energía renovada
El viernes trae alivio y claridad. Es un buen día para cerrar pendientes, evaluar logros y empezar a planificar el fin de semana con mayor liviandad. La clave estará en no cargar con preocupaciones innecesarias.
ARIES
Buen cierre laboral si evitás discusiones.
TAURO
Estabilidad y satisfacción por lo logrado.
GÉMINIS
Conversaciones que aclaran el panorama.
CÁNCER
Necesidad de descanso y contención.
LEO
Reconocimiento y protagonismo positivo.
VIRGO
Orden que trae tranquilidad.
LIBRA
Equilibrio en decisiones afectivas.
ESCORPIO
Intuición firme para cerrar etapas.
SAGITARIO
Planes que empiezan a concretarse.
CAPRICORNIO
Resultados visibles tras el esfuerzo.
ACUARIO
Ideas creativas con proyección.
PISCIS
Sensibilidad bien canalizada.