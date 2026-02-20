Horóscopo del viernes 20 de febrero de 2026: cierre de semana y energía renovada

viernes, 20 de febrero de 2026 · 09:39

El viernes trae alivio y claridad. Es un buen día para cerrar pendientes, evaluar logros y empezar a planificar el fin de semana con mayor liviandad. La clave estará en no cargar con preocupaciones innecesarias.

ARIES
Buen cierre laboral si evitás discusiones.

TAURO
Estabilidad y satisfacción por lo logrado.

GÉMINIS
Conversaciones que aclaran el panorama.

CÁNCER
Necesidad de descanso y contención.

LEO
Reconocimiento y protagonismo positivo.

VIRGO
Orden que trae tranquilidad.

LIBRA
Equilibrio en decisiones afectivas.

ESCORPIO
Intuición firme para cerrar etapas.

SAGITARIO
Planes que empiezan a concretarse.

CAPRICORNIO
Resultados visibles tras el esfuerzo.

ACUARIO
Ideas creativas con proyección.

PISCIS
Sensibilidad bien canalizada.

