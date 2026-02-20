Horóscopo del viernes 20 de febrero de 2026: cierre de semana y energía renovada

El viernes trae alivio y claridad. Es un buen día para cerrar pendientes, evaluar logros y empezar a planificar el fin de semana con mayor liviandad. La clave estará en no cargar con preocupaciones innecesarias.

ARIES

Buen cierre laboral si evitás discusiones.

TAURO

Estabilidad y satisfacción por lo logrado.

GÉMINIS

Conversaciones que aclaran el panorama.

CÁNCER

Necesidad de descanso y contención.

LEO

Reconocimiento y protagonismo positivo.

VIRGO

Orden que trae tranquilidad.

LIBRA

Equilibrio en decisiones afectivas.

ESCORPIO

Intuición firme para cerrar etapas.

SAGITARIO

Planes que empiezan a concretarse.

CAPRICORNIO

Resultados visibles tras el esfuerzo.

ACUARIO

Ideas creativas con proyección.

PISCIS

Sensibilidad bien canalizada.